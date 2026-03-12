أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم إثر انفجار أسطوانة غاز أثناء إعداد طعام الإفطار.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة الهرم، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي شقق العقار والعقارات المجاورة.

تبين من الفحص تصاعد ألسنة اللهب من داخل الشقة، قبل أن تنفجر أسطوانة غاز نتيجة الحريق، ما أدى إلى زيادة النيران، و فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار لمحاصرة الحريق ومنع امتداده.

نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد ومنع امتداده لباقي العقار.