إزالة التعديات على أراضي الدولة بالعلمين الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية قيام حملة لتنفيذ قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بالحي B1.

وأضاف رئيس الجهاز أن التنفيذ جاء تحت إشراف أحمد فتحي مدير إدارة الأمن، وهاني مارس مدير إدارة التنمية، ومحمود عبدالعزيز المشرف العام على الأحياء، إلى جانب المهندس أحمد الشحات والمهندس محمود الواعر والمهندس عمر عيسي والمهندس أمير فتحي والمهندس أسامه فهد رؤساء الأحياء، لضمان إزالة المخالفات بكفاءة وتنظيم كامل.

وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أن هذه الحملة تعمل على الحفاظ على الأراضي ومنع أي تعديات مستقبلية، مؤكدًا الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات والمتابعات الميدانية لرصد أي مخالفات على أراضي الدولة، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتنمية داخل مدينة العلمين الجديدة، تنفيذا لتوجيهات وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.