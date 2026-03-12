رابطة الأندية المصرية تكشف خطط الدوري الجديد: انتظام المسابقة وعودة تدريجية للجماهير وزيادة الجوائز

عقد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، مؤتمراً صحفياً بمناسبة مراسم قرعة الدور الثاني من الدوري المصري موسم 2025-2026، حيث أكد خلال المؤتمر على عدة ملفات مهمة تتعلق بالموسم الجاري وخطط الرابطة لدعم الأندية.

وقال دياب إن الرابطة تسعى هذا الموسم لتحقيق هدفين واضحين: انتظام الدوري ومراعاة كل التوقيتات الخاصة بالمنتخب الوطني، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع كابتن حسام حسن واتحاد الكرة، مشيراً إلى أن التنسيق في هذا الملف تم بنجاح حتى الآن.

ورغم ذلك، أشار رئيس الرابطة إلى أن المشاكل لا تزال قائمة، لكنه أوضح أن حلها يحتاج وقتاً وليس بالأمر الفوري، مؤكداً أن الرابطة تعمل بشكل متواصل على معالجة التحديات.

وفيما يتعلق بملف الجماهير، أشار دياب إلى الجهود المبذولة لعودة الجماهير تدريجياً للملاعب، حيث تم السماح حالياً بفتح بعض الملاعب بالسعة الكاملة، مع وجود خطط مستقبلية لعودة الجماهير بشكل طبيعي في جميع المباريات.

وأضاف أن هناك اجتماعاً قادماً بعد شهر مارس، يشمل راعياً جديداً وزيادة في جوائز الأندية، مع توقعات بأرقام جيدة تعزز دعم الأندية مالياً.

كما تناول المؤتمر ملف الملاعب، مؤكداً أن الرابطة تعمل على صيانة الملاعب ودخول استادات جديدة للموسم القادم، بهدف رفع مستوى البنية التحتية الرياضية.

وعن قرعة الدور الثاني، أوضح دياب أن الرابطة نفذت القرعة بشكل علني لمنع أي لبس، بعد التجربة السابقة التي أجريت فيها قرعة علنية فقط في بداية الموسم، مؤكداً على الشفافية في جميع إجراءات الرابطة.