رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق

يبحث الشباب عن طريقة استخراج كعب عمل الذي يعد من الأوراق المهمة عند التعيين في وظيفة جديدة، حيث يتم استخراج كعب العمل من مكاتب العمل المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكن تسهيل الإجراءات واستخراج كعب العمل أونلاين ثم استلامه ورقياً اليوم التالي .

أعلنت وزارة العمل إتاحة خدمة استخراج كعب العمل إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، مع استمرار تقديم الخدمة ذاتها عبر مكاتب العمل المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

طريقة استخراج كعب عمل أونلاين

1- ادخل على موقع وزارة العمل الرسمي .. اضغط هنا

2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة شديدة.

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي

استخراج كعب عمل مختوم

وأتاحت وزارة العمل إمكانية استخراج كعب العمل بشكل ورقي من خلال مكاتب العمل المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص، على أن يتم تسليم كعب العمل بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

مكان استخراج كعب عمل

وعادة يتم استخراج كعب العمل من أقرب مكتب عمل تابع لمنطقتك السكنية المثبت في بطاقة الرقم القومي، حيث تنتشر مكاتب العمل في جميع المحافظات والأحياء على مستوى محافظات مصر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

للحاصلين على مؤهل دراسي:

أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع

مستند يثبت محل الإقامة ضمن نطاق المكتب

أصل شهادة المؤهل الدراسي

أصل شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)

الرقم التأميني

شهادة خبرة (إن وجدت)

شهادة قياس مستوى المهارة أو رخصة مزاولة الحرفة في حال العمل بمهنة غير التخصص الدراسي

لغير الحاصلين على مؤهل دراسي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

مستند يثبت محل الإقامة

الرقم التأميني

شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)

شهادة خبرة (إن وجدت)

شهادة قياس مستوى المهارة

رخصة مزاولة المهنة للمهن التي تتطلب ذلك