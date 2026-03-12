قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق

يبحث الشباب عن طريقة استخراج كعب عمل الذي يعد من الأوراق المهمة عند التعيين في وظيفة جديدة، حيث يتم استخراج كعب العمل من مكاتب العمل المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكن تسهيل الإجراءات واستخراج كعب العمل أونلاين ثم استلامه ورقياً اليوم التالي . 

أعلنت وزارة العمل إتاحة خدمة استخراج كعب العمل إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، مع استمرار تقديم الخدمة ذاتها عبر مكاتب العمل المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

طريقة استخراج كعب عمل أونلاين 

 

1- ادخل على موقع وزارة العمل الرسمي .. اضغط هنا 

2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة شديدة.

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي

استخراج كعب عمل مختوم 

وأتاحت وزارة العمل إمكانية استخراج كعب العمل بشكل ورقي من خلال مكاتب العمل المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص، على أن يتم تسليم كعب العمل بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

مكان استخراج كعب عمل 

وعادة يتم استخراج كعب العمل من أقرب مكتب عمل تابع لمنطقتك السكنية المثبت في بطاقة الرقم القومي، حيث تنتشر مكاتب العمل في جميع المحافظات والأحياء على مستوى محافظات مصر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

للحاصلين على مؤهل دراسي:

أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع

مستند يثبت محل الإقامة ضمن نطاق المكتب

أصل شهادة المؤهل الدراسي

أصل شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)

الرقم التأميني

شهادة خبرة (إن وجدت)

شهادة قياس مستوى المهارة أو رخصة مزاولة الحرفة في حال العمل بمهنة غير التخصص الدراسي

لغير الحاصلين على مؤهل دراسي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

مستند يثبت محل الإقامة

الرقم التأميني

شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)

شهادة خبرة (إن وجدت)

شهادة قياس مستوى المهارة

رخصة مزاولة المهنة للمهن التي تتطلب ذلك

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

مسلسل أولاد الراعي

مسلسل أولاد الراعي الحلقة 23.. راغب يبحث عن والدته

اللون الأزرق

اللون الأزرق الحلقة 8.. أحمد رزق يحاول ترتيب عمله من جديد

بوستر مسلسل فرصة أخيرة

الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل فرصة أخيرة الأحد.. خاص

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

