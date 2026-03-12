ميار الببلاوي ترفض وصف الفنانة التائبة : مكنتش سارقة حد

رفضت الفنانة ميار الببلاوي وصفها بـ الفنانة التائبة، مؤكدة أن هذا الوصف لا يعكس واقعها.



قالت ميار: «لا أحب كلمة التائبة، لأنني لم أكن أرتكب معاصي أو أفعالاً خاطئة تجعلني أحتاج للتوبة حتى عندما قالوا لي هذا الوصف في السعودية داخل الحرم، رفضته وأوضحت أنني لم أكن حرامية، ولا سارقة، ولا زانية".



وأضافت ميار خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قبول هذا الوصف كان مجاملة من البعض، لكنها رفضته لأنها صريحة في موقفها: "لا أحب المجاملات بهذا الشكل، ودفعت ثمن رفضي للكلمة".



وعن الفن والزمن الماضي والحاضر، أوضحت ميار أن الوسط الفني الحالي أنظف بكثير من الماضي، مؤكدة أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت أي حادثة تظهر بسرعة، بينما في السابق كانت الأدوات محدودة، وما كان يمكن فعله كان محدودًا جدًا.



وقالت: «لو تأذيتِ في الماضي، لم يكن بوسعك الدفاع عن نفسك بسهولة، أما الآن فالوضع مختلف».