ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن تفاصيل صادمة تتعلق بعلاقتها بزميلتها وفاء مكي، مؤكدة أن العلاقة انتهت بشكل نهائي.



وقالت ميار خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: «أنا لا أعتبرها فنانة الآن، وعلاقتي بها انتهت ولن تعود".



وتطرقت ميار إلى الخلافات التي وقعت حول بعض البنات اللواتي كن عندها قبل الانتقال لوفاء مكي، مشيرة إلى أنها التزمت باتفاق مسبق معها بعدم الإفصاح عن بعض التفاصيل، قائلة: "كل كلمة قلتها كانت وفق اتفاق بيني وبينها، وما كذبت في أي شيء، ولكن بعض الجزئيات لم أذكرها حفاظًا على ما اتفقنا عليه".



وأضافت الفنانة أن وفاء مكي حاولت نسب بعض الأحداث إليها، مثل زعم أنها السبب في سجنها، مؤكدة أن شهادات النجوم الكبار مثل أحمد راتب وسيد زيان كانت واضحة، وأنها لم تخبِ أي شهادة.



وأوضحت ميار أن الناس أساؤوا فهم الأحداث وفسروا الأمور بشكل غير عادل، وقالت: «حسبي الله ونعم الوكيل، دعيت عليها في كل سجدة وفي كل ركعة».