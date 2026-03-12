قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عندها 80 سنة.. ميار الببلاوي تهاجم فنانة بعد رفضها مشاركتها في عمل فني

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
هاني حسين

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن أسباب الجدل الذي يثار حول تصريحاتها بين الحين والآخر، مؤكدة أنها لا تسعى لإثارة الضجة بقدر ما تعبر عن رأيها بصراحة في القضايا التي تُطرح عليها.

وأوضحت ميار الببلاوي خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الموضوعات التي يُقال إنها قديمة ما زالت تُطرح عليها حتى الآن، خاصة عندما يتم استدعاء مشاهد من أعمال فنية قديمة لمناقشة مواقف تتعلق بحياتها الشخصية أو آرائها الحالية، مشيرة إلى أن هذه القضايا تظل مطروحة طالما يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام.

وأضافت أنها لا تقبل أن يتحدث عنها أي شخص بطريقة غير لائقة، مؤكدة أنها تحترم الجميع لكنها ترفض الإساءة أو التقليل من شأنها، خاصة إذا جاء ذلك في سياق مهين أو غير مهني.

وأكدت ميار الببلاوي أنها لا تعتمد على إثارة الجدل من أجل الظهور الإعلامي، مشددة على أن حضورها مستمر بفضل عملها الإعلامي وبرنامجها الذي يحظى بنسبة مشاهدة جيدة، إلى جانب مشاركتها في العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية.

كما أشارت إلى أن بعض تصريحاتها الصريحة أثرت أحيانًا على فرصها الفنية، موضحة أنها رُشحت بالفعل للمشاركة في أحد الأعمال الدرامية، لكن إحدى النجمات رفضت وجودها في العمل بعد أن اعتبرت أن تصريحات ميار السابقة كانت موجهة ضدها.


وأوضحت ميار الببلاوي أن النجمة، التي تبلغ من العمر نحو 80 عامًا وحالتها صعبة، ردت على تصريحاتها بطريقة وصفتها بغير اللائقة، مؤكدة أنها فوجئت بالهجوم عليها رغم أنها لم تقصد الإساءة إليها. 

وأضافت أن المنتج كان يرغب في مشاركتها بالعمل، إلا أن اعتراض تلك النجمة أدى في النهاية إلى عدم إتمام التعاقد، مؤكدة أنها فضلت عدم ذكر اسمها حتى لا تسبب لها حرجًا أو تفتح بابًا جديدًا للجدل.

واختتمت الفنانة ميار الببلاوي حديثها بالتأكيد على أنها ستظل متمسكة بصراحتها، لأنها ترى أن التعبير عن الرأي بوضوح لا يجب أن يكون سببًا في محاربة أي فنان أو إقصائه من العمل الفني.

الببلاوي ميار الببلاوي محمد موسى اخبار التوك شو مصر

