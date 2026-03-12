اتصالحنا.. ميار الببلاوي تكشف كواليس الخلاف مع ياسر جلال

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن طبيعة شخصيتها الصريحة، مؤكدة أنها لا تسعى لإثارة الجدل، لكنها تتحدث دائمًا بعفوية وتعبر عن آرائها بوضوح، وهو ما قد يسبب أحيانًا بعض الخلافات داخل الوسط الفني.

وقالت ميار الببلاوي خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها بطبيعتها شخصية بسيطة وهادئة، لكنها لا تجيد إخفاء رأيها، موضحة أن صراحتها هي السبب في كثير من المواقف التي تعرضت لها.

وأضافت أن شقيقتها كثيرًا ما تمزح معها قائلة إنها تبدو وكأنها تعيش وسط "بيت من الزواحف" بسبب كثرة الجدل الذي يثار حول تصريحاتها.

وأوضحت الفنانة ميار الببلاوي أن المشكلات لا تكون مقصودة من جانبها، لكنها تحدث أحيانًا نتيجة اختلاف الآراء بينها وبين بعض الأشخاص، مشيرة إلى أنها تعبر عن وجهة نظرها فقط، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تصادم مع آراء الآخرين.

وأكدت أنها لم تتسبب في مشكلات متعمدة مع أي فنان، لكنها اعترفت بأن بعض الفنانين شعروا بالضيق من تصريحاتها، ما أدى إلى توتر في العلاقة معهم لفترة من الوقت.

وأشارت ميار الببلاوي إلى أن من بين هؤلاء الفنانين كان الفنان ياسر جلال، الذي أبدى استياءه في وقت سابق من أحد التصريحات، إلا أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد ذلك، وتم الصلح بينهما.

وأضافت أن العلاقة بينها وبين الفنانين ياسر جلال ورامز جلال تقوم على المحبة والاحترام، مؤكدة أنهما بمثابة إخوة لها، وأن الخلافات العابرة لا يمكن أن تؤثر على الروابط الإنسانية القوية بينهم.

واختتمت ميار الببلاوي حديثها بالتأكيد على أنها ستظل متمسكة بطبيعتها الصريحة، لأنها ترى أن الصدق والوضوح هما الأساس في أي علاقة إنسانية أو فنية.