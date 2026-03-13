قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق

مسلسل أب ولكن
مسلسل أب ولكن
اسماء محمد

أثار مسلسل أب ولكن حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية حيث يناقش قضية عداوة الآباء والأمهات بعد الطلاق ومعاناة الأطفال بينهما. 

قالت دكتورة عفاف محمد الغرباوي، استشاري نفسي، في الحقيقة تأثير الانفصال على الأطفال بيختلف بشكل كبير حسب طريقة تعامل الأهل مع الموضوع و المشكلة في أغلب الأحيان مش في قرار الانفصال نفسه لكنها في الأحداث التى تعقبه.

وأضافت عفاف فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الطفل ممكن يتأثر جدًا لو عاش وسط خناقات مستمرة، وشد وجذب، أو لو حس بشكل أو بآخر إنه سبب المشكلة اللي حصلت بين الأب والأم.

أكتر ما يؤذي الطفل نفسيًا هو وضعه في منتصف صراعات بين الأب والأم وأن كل طرف يحاول يكسبه في صفه، أو يتكلم بشكل سلبي عن الطرف التاني أمامه.

شعور الطفل عند صراع الأب والأم 

 

 وأوضحت خطورة هذا الأمر قائلة " ده بيخلي الطفل يحس أنه تايه ومش عارف يحب مين ولا يرضي مين، ويخلق بداخله صراع نفسي كبير" لأن عند وقوع الانفصال بين الأب والأم وفي نفس الوقت تحدث  خلافات وصراعات مستمرة بين الأب والأم يكون التأثير على الأطفال أكبر بكثير من الطلاق نفسه، لأن الطفل بطبيعته محتاج إحساس بالأمان والاستقرار، وعندما يرى توتر وخناقات بين أهم شخصين في حياته يتزعزع هذا الإحساس بداخله ويشعر بعدم الأمان مما يترتب عليه أضرار نفسية عديدة مثل القلق المرضى وانخفاض مستوى الدراسة وتشوه صورة الطفل عن نفسه ووالديه.

ما الحل؟

ونصحت عفاف الآباء والأمهات بعد الانفصال بالاهتمام بنفسية أبنائهم والتعامل بوعى شديد مع الأطفال وعدم جعل الطفل طرف فى الصراع أو الضغط على أحد الطرفين بجانب متابعة استشارى مختص إذا لزم الأمر.

ومن أهم الأمور التى تحدث خلل نفسي كبير للطفل هو معاناته من التشتت نتيجة محاولة هيمنة كل طرف عليه وأشعاره أنه هو فقط من يحبه وأن الطرف الأخر سيئ أو ليس له دور في حياته ، فالطفل يكتسب قيمته من إحساسه بقيمة والديه فلابد أن تكون صورتهما جيدة وإخراج الطفل من الصراع.

الطلاق مسلسل أب ولكن تأثير الطلاق على الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل أب و لكن اب ولكن تأثير الانفصال على الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

منير نخلة

منير نخلة : أول مليون أرباح حقيقي حصلت عليه في 2014.. والنجاح لا يُقاس بالمال وحده

مجلس النواب

برلماني: إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء يضر المجتمع

مضيق هرمز

عبد الرحيم علي: تهديد المرشد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز يهدف لإشعال أزمة اقتصادية عالمية

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد