الأهلي يبدأ استعداداته في تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الخميس مرانه الأول في تونس، على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في الحادية عشرة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية، نظراً لقيمة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة القارية.

محاضرة فنية من ييس توروب قبل انطلاق المران

استهل الجهاز الفني للأهلي المران بمحاضرة فنية عقدها المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع لاعبي الفريق داخل الملعب، حيث تحدث معهم عن بعض الأمور التكتيكية والفنية المتعلقة بالمباراة المرتقبة أمام الترجي.

وحرص المدرب على توضيح عدد من الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية، وكان أبرزها مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي خسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف، مؤكداً أهمية تلافي تلك الأخطاء خلال المواجهة المقبلة.

تأكيد على استغلال الفرص أمام مرمى المنافس

وخلال حديثه مع اللاعبين، شدد توروب على ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس واستغلال الفرص التي تتاح للفريق، خاصة في المباريات الكبيرة التي غالباً ما تُحسم بتفاصيل صغيرة.

وأكد المدير الفني أن مواجهة الترجي تحتاج إلى قدر كبير من الانضباط التكتيكي والتركيز طوال أحداث المباراة، إلى جانب التحلي بالروح القتالية داخل الملعب.

تدريبات بدنية وخططية وحصة خاصة للحراس

وعقب المحاضرة، خاض لاعبو الأهلي مجموعة من التدريبات المتنوعة، التي تضمنت فقرات بدنية لرفع معدلات اللياقة، بالإضافة إلى تدريبات خططية ركز خلالها الجهاز الفني على بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها في اللقاء.

كما خاض حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس، من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب بتونس، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة، في إطار سعيه لمواصلة مشواره نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.