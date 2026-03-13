قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي: تغييرات مرتقبة في إدارة الكرة بالأهلي لإرضاء الجماهير

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج ملعب أون، عن وجود تغييرات هيكلية مرتقبة داخل قطاع الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة تستعد للإعلان عنها قريبًا في إطار العمل على تطوير منظومة الفريق وإرضاء جماهير القلعة الحمراء.

وأوضح عبد الجواد أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر تسليم ملف إدارة الكرة إلى رجل الأعمال ياسين منصور، ليصبح صاحب القرار الأول والأخير في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الكرة داخل النادي.

وأشار إلى أن التعديلات المنتظرة ستشهد تطبيق رؤية سيد عبد الحفيظ في إدارة هذا الملف، مع إجراء تغييرات واسعة داخل المنظومة الإدارية والفنية لقطاع الكرة، بهدف تحسين الأداء التنظيمي وتحقيق المزيد من الاستقرار داخل الفريق الأول.

عصام سراج الدين مرشح لمنصب مدير التعاقدات

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أن اسم عصام سراج الدين مطروح بقوة لتولي منصب مدير التعاقدات داخل النادي الأهلي، ضمن الهيكلة الجديدة التي يجري الإعداد لها حاليًا.

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرس أيضًا إمكانية الاستعانة بمدير رياضي أجنبي للإشراف على ملف الكرة، إلا أن القرار النهائي في هذا الشأن سيتحدد وفقًا لقدرة النادي المالية على تحمل التكاليف المرتبطة بهذا المنصب. وفي حال تعذر ذلك، قد يتم إلغاء فكرة المدير الرياضي والاكتفاء بالهيكل الإداري الجديد.

وأكد عبد الجواد أن جماهير الأهلي ستشهد خلال الفترة المقبلة قرارات وتغييرات هيكلية من شأنها إعادة ترتيب البيت الأحمر بشكل يواكب طموحات النادي في المنافسة على البطولات.

موقف الأهلي من شراء عقد مروان عثمان

وعلى صعيد آخر، استقرت إدارة الأهلي على تأجيل حسم ملف شراء عقد المهاجم مروان عثمان، المعار من نادي سيراميكا كليوباترا، حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار التأجيل بسبب انشغال الفريق بعدد من الارتباطات المهمة، سواء في منافسات الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تفضل الإدارة التركيز الكامل على مشوار الفريق في البطولات قبل اتخاذ القرار النهائي.

ورغم ذلك، هناك اتجاه داخل الأهلي لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي، خاصة بعد المستويات الجيدة التي قدمها منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث انتقل على سبيل الإعارة دون وجود بند يمنح الأهلي أحقية الشراء.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

