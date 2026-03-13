إبراهيم عبد الجواد يكشف نقطة تحول في إدارة الكرة بالأهلي قبل مواجهة الترجي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي نقطة التحول في ملف إدارة الكرة بالنادي الاهلي بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الماضية

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" إبراهيم عبدالجواد: نقطة تحول في إدارة الكرة في النادي الأهلي.. كابتن محمود الخطيب سلم الأستاذ ياسين منصور وكابتن سيد عبدالحفيظ كامل الصلاحيات في ملف الكرة داخل النادي



يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الترجي الرياضي التونسي في لقاء مرتقب ضمن الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، مما يسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة الترجي التونسي يوم 15 مارس الجاري ضمن منافسات مباراة الذهاب لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.