قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غموض بوديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
وزير المالية يكشف عن أولويات الدولة لحماية المواطنين من خطر الحرب الإيرانية.. فيديو
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

بعد أكثر من نصف قرن على نهاية سباق القمر الشهير في القرن العشرين، يعود التنافس الفضائي بين القوى الكبرى ليشتعل من جديد، فمع التطور السريع في التكنولوجيا الفضائية وتزايد الاهتمام بالموارد الطبيعية خارج الأرض، باتت العودة إلى القمر هدفاً استراتيجياً لكل من الولايات المتحدة والصين، في سباق قد يفتح فصلاً جديداً في تاريخ استكشاف الفضاء.

عودة سباق القمر بين واشنطن وبكين

تقود وكالة الفضاء الأمريكية NASA جهود العودة إلى القمر عبر Artemis Program، الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر خلال السنوات المقبلة وإرساء وجود بشري طويل الأمد هناك.

وفي المقابل، تعمل الصين على تطوير برنامجها القمري المأهول بالتوازي، مع خطط لإرسال أول بعثة بشرية صينية إلى القمر بحلول عام 2030.

ومع تصاعد هذا التنافس العلمي والتكنولوجي، يركز العلماء حالياً على اختيار مواقع الهبوط التي قد تشهد الخطوات الأولى للبشر في المرحلة الجديدة من استكشاف القمر.

موقع صيني محتمل للهبوط

كشفت دراسة علمية حديثة أن منطقة قمرية تُعرف باسم Rimae Bode قد تكون من أبرز المواقع المرشحة لهبوط أول بعثة صينية مأهولة على سطح القمر.

وتقع هذه المنطقة شمال خط الاستواء على الجانب القريب من القمر، أي الجانب المواجه للأرض، وهو ما يمنحها ميزة مهمة تتمثل في سهولة الاتصال المباشر مع مراكز التحكم الأرضية.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Astronomy، واعتمد الباحثون فيها على بيانات من بعثات فضائية أمريكية وصينية وهندية ويابانية، إلى جانب أرصاد أرشيفية من Arecibo Observatory.

تضاريس مناسبة للطاقة والهبوط

تشير التحليلات العلمية إلى أن منطقة "ريماي بودي" تتميز بعدة عوامل تجعلها مناسبة لهبوط المركبات الفضائية، من بينها:

- أرضية مسطحة نسبياً تسهّل عملية الهبوط.

- تعرض طويل لأشعة الشمس خلال النهار القمري.

- سهولة الاتصال المباشر مع الأرض.

وتساعد هذه الظروف على توفير الطاقة للمعدات والأنظمة الحيوية التي ستعتمد عليها البعثات البشرية المستقبلية.

موقع غني بالموارد الجيولوجية

تقع منطقة "ريماي بودي" داخل سهل بركاني مظلم يُعرف باسم Mare Vaporum، أو "بحر الأبخرة"، بين المرتفعات القمرية القديمة الأكثر وعورة.

ويعتقد العلماء أن هذه المنطقة تحتوي على رواسب جيولوجية متنوعة مثل:

- الرماد البركاني.

- الزجاج البركاني الدقيق.

- سهول البازلت البركانية.

- خنادق جيولوجية عميقة.

ويمكن أن تكشف هذه التكوينات عن معلومات مهمة حول تاريخ النشاط البركاني داخل القمر وتطوره عبر مليارات السنين.

كما تشير بعض الدراسات إلى احتمال وجود معادن غنية بالمياه في هذه الرواسب، وهو عنصر بالغ الأهمية لبعثات الفضاء المستقبلية، إذ يمكن استخدام الماء لدعم الحياة أو لإنتاج وقود الصواريخ.

القطب الجنوبي مقابل خط الاستواء

بينما تخطط وكالة ناسا لإرسال رواد فضاء إلى القطب الجنوبي للقمر في إطار برنامج أرتميس بحلول عام 2028، تميل الصين إلى اختيار موقع أقرب إلى خط الاستواء كبداية.

ويرى بعض العلماء أن هذا الخيار قد يكون أكثر أماناً من الناحية التقنية، قبل الانتقال لاحقاً إلى مناطق أكثر صعوبة مثل القطب الجنوبي، الذي يُعتقد أنه يحتوي على احتياطيات كبيرة من الجليد المائي.

نحو محطة أبحاث على سطح القمر

لا تقتصر الخطط الصينية على مجرد هبوط مأهول، بل تمتد إلى إنشاء قاعدة علمية دائمة على القمر تُعرف باسم International Lunar Research Station.

ويجري تطوير هذا المشروع بالتعاون مع عدة دول، بهدف إنشاء محطة أبحاث قمرية خلال العقود المقبلة، قد تصبح مركزاً دائماً للعلماء ورواد الفضاء لدراسة القمر والاستعداد لبعثات أعمق في النظام الشمسي.

فصل جديد في تاريخ استكشاف الفضاء

مع تسارع البرامج الفضائية الدولية، يبدو أن القمر سيعود قريباً ليكون ساحة رئيسية للاستكشاف العلمي والتنافس التكنولوجي.

وقد لا يقتصر الأمر هذه المرة على مجرد زيارات قصيرة، بل قد يمهد الطريق لإقامة وجود بشري دائم خارج كوكب الأرض لأول مرة في التاريخ.

سباق القمر استكشاف القمر بعثات فضائية أمريكية ريماي بودي وكالة ناسا برنامج أرتميس سطح القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

القمر

أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

القطع الأثرية

من حافلة إلى متحف.. عملة عمرها ألفا عام تدفع بالخطأ أجرة فى رحلة

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد