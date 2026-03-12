أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

بعد أكثر من نصف قرن على نهاية سباق القمر الشهير في القرن العشرين، يعود التنافس الفضائي بين القوى الكبرى ليشتعل من جديد، فمع التطور السريع في التكنولوجيا الفضائية وتزايد الاهتمام بالموارد الطبيعية خارج الأرض، باتت العودة إلى القمر هدفاً استراتيجياً لكل من الولايات المتحدة والصين، في سباق قد يفتح فصلاً جديداً في تاريخ استكشاف الفضاء.

عودة سباق القمر بين واشنطن وبكين

تقود وكالة الفضاء الأمريكية NASA جهود العودة إلى القمر عبر Artemis Program، الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر خلال السنوات المقبلة وإرساء وجود بشري طويل الأمد هناك.

وفي المقابل، تعمل الصين على تطوير برنامجها القمري المأهول بالتوازي، مع خطط لإرسال أول بعثة بشرية صينية إلى القمر بحلول عام 2030.

ومع تصاعد هذا التنافس العلمي والتكنولوجي، يركز العلماء حالياً على اختيار مواقع الهبوط التي قد تشهد الخطوات الأولى للبشر في المرحلة الجديدة من استكشاف القمر.

موقع صيني محتمل للهبوط

كشفت دراسة علمية حديثة أن منطقة قمرية تُعرف باسم Rimae Bode قد تكون من أبرز المواقع المرشحة لهبوط أول بعثة صينية مأهولة على سطح القمر.

وتقع هذه المنطقة شمال خط الاستواء على الجانب القريب من القمر، أي الجانب المواجه للأرض، وهو ما يمنحها ميزة مهمة تتمثل في سهولة الاتصال المباشر مع مراكز التحكم الأرضية.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Astronomy، واعتمد الباحثون فيها على بيانات من بعثات فضائية أمريكية وصينية وهندية ويابانية، إلى جانب أرصاد أرشيفية من Arecibo Observatory.

تضاريس مناسبة للطاقة والهبوط

تشير التحليلات العلمية إلى أن منطقة "ريماي بودي" تتميز بعدة عوامل تجعلها مناسبة لهبوط المركبات الفضائية، من بينها:

- أرضية مسطحة نسبياً تسهّل عملية الهبوط.

- تعرض طويل لأشعة الشمس خلال النهار القمري.

- سهولة الاتصال المباشر مع الأرض.

وتساعد هذه الظروف على توفير الطاقة للمعدات والأنظمة الحيوية التي ستعتمد عليها البعثات البشرية المستقبلية.

موقع غني بالموارد الجيولوجية

تقع منطقة "ريماي بودي" داخل سهل بركاني مظلم يُعرف باسم Mare Vaporum، أو "بحر الأبخرة"، بين المرتفعات القمرية القديمة الأكثر وعورة.

ويعتقد العلماء أن هذه المنطقة تحتوي على رواسب جيولوجية متنوعة مثل:

- الرماد البركاني.

- الزجاج البركاني الدقيق.

- سهول البازلت البركانية.

- خنادق جيولوجية عميقة.

ويمكن أن تكشف هذه التكوينات عن معلومات مهمة حول تاريخ النشاط البركاني داخل القمر وتطوره عبر مليارات السنين.

كما تشير بعض الدراسات إلى احتمال وجود معادن غنية بالمياه في هذه الرواسب، وهو عنصر بالغ الأهمية لبعثات الفضاء المستقبلية، إذ يمكن استخدام الماء لدعم الحياة أو لإنتاج وقود الصواريخ.

القطب الجنوبي مقابل خط الاستواء

بينما تخطط وكالة ناسا لإرسال رواد فضاء إلى القطب الجنوبي للقمر في إطار برنامج أرتميس بحلول عام 2028، تميل الصين إلى اختيار موقع أقرب إلى خط الاستواء كبداية.

ويرى بعض العلماء أن هذا الخيار قد يكون أكثر أماناً من الناحية التقنية، قبل الانتقال لاحقاً إلى مناطق أكثر صعوبة مثل القطب الجنوبي، الذي يُعتقد أنه يحتوي على احتياطيات كبيرة من الجليد المائي.

نحو محطة أبحاث على سطح القمر

لا تقتصر الخطط الصينية على مجرد هبوط مأهول، بل تمتد إلى إنشاء قاعدة علمية دائمة على القمر تُعرف باسم International Lunar Research Station.

ويجري تطوير هذا المشروع بالتعاون مع عدة دول، بهدف إنشاء محطة أبحاث قمرية خلال العقود المقبلة، قد تصبح مركزاً دائماً للعلماء ورواد الفضاء لدراسة القمر والاستعداد لبعثات أعمق في النظام الشمسي.

فصل جديد في تاريخ استكشاف الفضاء

مع تسارع البرامج الفضائية الدولية، يبدو أن القمر سيعود قريباً ليكون ساحة رئيسية للاستكشاف العلمي والتنافس التكنولوجي.

وقد لا يقتصر الأمر هذه المرة على مجرد زيارات قصيرة، بل قد يمهد الطريق لإقامة وجود بشري دائم خارج كوكب الأرض لأول مرة في التاريخ.