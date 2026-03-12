قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد ومركز البحوث الزراعية

نهلة الشربيني

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء فاروق وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور عبدالعزيز بلال القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

واتفق الطرفان على التعاون في إجراء المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتعلقة بالاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر في مجالات إعداد قواعد البيانات الرقمية للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني بما يساهم في التحول الزراعي الرقمي، وحصر وتصنيف وتقييم الأراضي، والاستخدام الأمثل للأراضي وتحديد التراكيب المحصولية المثلى للأراضي، وإجراء دراسات عن تدهور الأراضي وتصحرها، وحصر وتصنيف وتتبع نمو المحاصيل البستانية والمحاصيل الحقلية.

وبموجب البروتوكول سيتم التعاون في دراسة الاستخدام الأمثل لمياه الري ودراسة التعديات والتغيرات على الأراضي، والتنبؤ بالأمراض والآفات التي تتعرض لها المحاصيل، وتحليل ورصد تأثير التغيرات المناخية والبيئية على الإنتاج الزراعي في مصر، وتطوير نماذج تنبؤية للمخاطر البيئية وأثرها على قطاع الزراعة، وإعداد ونشر البحوث والدراسات العلمية المشتركة، وتطبيق تقنيات الزراعة الدقيقة أو الذكية، وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية المشتركة، وإجراء التجارب البحثية في محطات البحوث الخاصة بمركز البحوث الزراعية، وتبادل الخرائط والمعلومات اللازمة لمناطق الدراسة.

ويشارك الطرفان في توفير الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ المشروعات والدراسات والأبحاث المشتركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز بلال أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء تعتبر أحد أقدم الهيئات في هذه التكنولوجيات في المنطقة العربية وإفريقيا، والمنوط بها إجراء أبحاث حول تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد لخدمة أغراض البحث العلمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، إذ تمتلك من الإمكانيات والكوادر والتقنيات ما يؤهلها للقيام بدورها في دعم مشروعات التنمية الزراعية، وبما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية في دعم استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الاستشعار من البعد والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات في تطوير القطاع الزراعي المصري والعربي، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية نحو التكامل العلمي العربي المشترك.

وأشار الدكتور عبدالعزيز بلال إلى أن البروتوكول سيعمل على توثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يساعد على تحقيق مزيد من التكامل بين البحث العلمي والجهود العربية والوطنية لتحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية وتحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة والمياه، وإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشعار من البعد والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي للزراعة، بالإضافة إلى رفع الوعي من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة للجهتين للتسويق للأفكار الجديدة والمتميزة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالعظيم أن مهمة مركز البحوث الزراعية تتمثل في تحقيق الريادة والابتكار في البحث العلمي الزراعي، من خلال تطوير وتكييف ونشر أحدث التقنيات والممارسات الزراعية، حيث يعمل المركز على تعزيز الإنتاجية الزراعية وضمان الاستدامة، وزيادة قدرة القطاع الزراعي المصري على مواجهة التحديات المستقبلية، وتبادل الخبرات والمعلومات، ونقل وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج، مع التركيز على تحقيق الأمن المائي والغذائي.

وأضاف رئيس المركز أن مركز البحوث الزراعية يعد منارة علمية وبحثية، حيث يسهم منذ نشأته في تحقيق تقدم كبير في القطاع الزراعي من خلال استنباط أصناف نباتية جديدة، وتحسين الثروة الحيوانية، وتطوير الصناعات الغذائية، وإيجاد حلول فعالة للمشكلات الطارئة الخاصة بالزراعة المصرية، والذي يعد أحد أهم الصروح العلمية.

وزير التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

