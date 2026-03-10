قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يشهد ليلة رمضانية بجامعة العاصمة ويتفقد فندق كلية السياحة والفنادق

نهلة الشربيني

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الليلة الرمضانية التي نظمتها جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والملحقين الثقافيين بسفارات دول اليمن والعراق وفلسطين وليبيا والصومال وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التعليم العالي وقيادات الجامعة وأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق بجامعة العاصمة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، من خلال وضع خطط تنفيذية ورؤية واضحة لزيادة تنافسية الخريجين وتزويدهم بالمعارف والجدارات اللازمة ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، خاصة وأن مصر تمتلك قوة بشرية متميزة يجب استثمارها لتعزيز دور مصر الريادي، موضحًا أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية لا تقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل تشمل جميع الجامعات. 

وأشار الوزير إلى أهمية الأنشطة الطلابية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطلاب، حيث تعد من أهم أسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعات والمعاهد، أو تأهيلهم للاندماج في المجتمع الخارجي، ولخلق بيئة تنافسية في جميع المجالات.

ولفت الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أهمية استمرار الجامعات في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على الإبداع والتميز، إيمانًا بأن هؤلاء الطلاب هم مستقبل الوطن، وأنهم قادرون على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدًا بالمواهب التي يتمتع بها الطلاب الذين قدموا العديد من الفقرات الفنية الراقية التي تعكس تميزهم وإبداعهم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة عن سعادته بحضور وتشريف الدكتور عبدالعزيز قنصوة في زيارته الأولى لجامعة العاصمة منذ توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحصوله على ثقة القيادة السياسية، معربًا عن سعادته بالمواهب التي قدمها الطلاب خلال الفعالية.

وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بجودة العملية التعليمية، وتنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم، لافتًا إلى حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على التعلم والمشاركة في الأنشطة الطلابية؛ لاستغلال طاقات الشباب، مؤكدًا استمرار الجامعات في تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أبرزت مواهب طلاب الجامعة، حيث بدأ بالنشيد الوطني وقراءة آيات من القرآن الكريم، تلاه عرض فيديو يوثق أبرز إنجازات جامعة العاصمة وفيديو عن المجمع الطبي.

وقدم الدكتور مصطفى مهلل فقرة تواشيح وابتهالات دينية، أعقبها فقرة استعراضية قدمها طلاب كلية علوم الرياضة بنات تحت إشراف الدكتورة أمل عبدالله عميد الكلية، ثم تقديم عرض الحارة الشعبية الذي قدمته طالبات الفرقة الرابعة تخصص التعبير الحركي، كما تم تقديم فقرات موسيقية وعزف منفرد على آلة الكمان وكورال صوت العاصمة تحت إشراف الدكتورة شيرين عبداللطيف عميد الكلية، بالإضافة إلى فقرة استعراضية قدمتها فرقة جامعة العاصمة للفنون الاستعراضية.

واختتمت الاحتفالية بأجواء رمضانية مميزة عكست روح المودة والمحبة بين الحضور، وسط إشادة واسعة بتنظيم جامعة العاصمة لهذه الفعالية التي تعكس دور الجامعات المصرية في تعزيز النشاط الطلابي ودعم مواهب الشباب.

وعلى هامش الفعاليات، قام الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بتفقد فندق كلية السياحة والفنادق بالجامعة، واشتملت الجولة على تفقد منشآت الفندق وقاعة كبار الزوار والاستراحات، والتأكد من تجهيز الفندق بكافة سبل الراحة وتجهيز قاعات التدريب به بأحدث الوسائط التكنولوجية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة ومتكاملة لطلاب كلية السياحة والفنادق.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

