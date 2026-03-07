التعليم العالي تعلن عن ثلاث منح علمية في قبرص لعدد من التخصصات.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن إفادت وزارة الخارجية بأن معهد قبرص للمخ والأعصاب وعلم الوراثة قد أعلن عن ثلاث منح علمية فى التخصصات التالية :

ماجستير الطب الجزيئى

ماجستير علم الوراثة الطبية

ماجستير علم الأعصاب

ماجستير التكنولوجيا الحيوية

علمًا بأنه سيتم تغطية تكلفة الدراسة بالكامل ( 8000 يورو) وكذلك مبلغ اضافى لتغطية نفقات السكن والإعاشة.

أخر موعد للتقديم : 10 مايو 2026

ولمزيد من التفاصيل والتقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://www.cing.ac.cy/education

https://extranet.cing.ac.cy/applynow

https://www.cing.ac.cy/en/education/postgraduate-programs/msc-postgraduate-programs

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح