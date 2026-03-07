قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو مساء يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025/26.

 تأتي هذه المباراة في إطار الجولة السابعة والعشرين من البطولة، على ملعب “سان ماميس”، معقل الفريق الباسكي، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، خاصة أن برشلونة يسعى لتعزيز صدارته في جدول الدوري.
 

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، مما يعكس تفوقه واستقراره خلال الموسم الحالي. في المقابل، يحتل أتلتيك بلباو المركز التاسع برصيد 35 نقطة، ما يجعل المباراة تحديًا للفريق المضيف من أجل تحسين موقعه في الترتيب. المباراة تعد فرصة لبرشلونة للحفاظ على تفوقه واستمرار الضغط على المنافسين على لقب الدوري، بينما يسعى بلباو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الدوري.

غيابات برشلونة بسبب الإصابات

يعاني برشلونة من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات، على رأسهم جول كوندي وبالدي، اللذين تعرضا لإصابات خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي. هذه الغيابات تشكل تحديًا أمام المدرب هانز فليك لإعادة ترتيب خطوط الفريق والحفاظ على قوة الأداء في المباراة.
 

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: خوان جارسيا
  • خط الدفاع: جواو كانسيلو، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن
  • خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري، لامين يامال
  • خط الهجوم: فيرمين لوبيز، رافينها، فيران توريس
     

يعتمد برشلونة على هذا التشكيل لمواجهة تحديات بلباو وتعويض الغيابات في الدفاع، مع الاستفادة من قوة خط الوسط والهجوم لفرض السيطرة على مجريات المباراة.

تعد مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو مهمة لكل من الفريقين؛ حيث يسعى برشلونة لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز موقعه في الصدارة، في حين يحاول بلباو تحسين نتائجه أمام الفرق الكبيرة وإسقاط أحد أبرز المنافسين على اللقب


 

برشلونة اخبار الرياضة الدورى الاسبانى كوره عالمية

