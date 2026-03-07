قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
ردا على ترامب.. ستارمر: إقلاع الطائرات الأمريكية من قواعد بريطانية "محدود"
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا

إيناس مكي
إيناس مكي
منار عبد العظيم

تحدثت الفنانة إيناس مكي عن بداية مسيرتها الفنية كمقدمة برامج في أبوظبي، وكيف ساعدتها نشأتها في بيئة ثقافية على تخطي التحديات التي واجهتها في بداية حياتها المهنية.

أدوار متنوعة بين الكوميديا والدراما

أكدت إيناس مكي خلال برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد أنها لم تحصر في أدوار سطحية، بل قدمت العديد من الأدوار المتنوعة، سواء في الكوميديا أو الدراما الثقيلة، وهو ما ساعد في بناء شخصيتها الفنية.

دور "رشيدة" في "الضحايا": تحول جذري في الشخصية

تطرقت إيناس مكي إلى تجربتها في مسلسل "الضحايا"، حيث تجسد شخصية "رشيدة" ذات القدرات السحرية. أوضحت أن هذا الدور يمثل تحولًا جذريًا في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى عمق النص المكتوب من قبل حاتم صلاح الدين وتأثيره الكبير في بناء الشخصية.

ظاهرة السحر والسيطرة وتأثير السوشيال ميديا على الشخصية

أشارت إيناس مكي إلى أن هناك توجهات عالمية لظاهرة السحر والسيطرة، مشيرة إلى أن ما يظهر في السوشيال ميديا وحول العالم من شخصيات مشابهة ألهمها في تجسيد شخصية "رشيدة".

اختتمت مكي الحوار بالحديث عن أن شخصية "رشيدة" تتميز بمعاني إنسانية عميقة، خاصة مع تقدم العمر، وهو ما جعل الدور أكثر تحديًا وإثارة.

ايناس مكي الضحايا سبوت لايت قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

ترشيحاتنا

انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط

محافظ أسيوط: انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط

صورة أرشيفية

سقوط أصحاب 3 مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم بالغربية

حملات تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 645 محضرا تموينيا للمخابز والأسواق لضبط الأسعار

بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد