إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا

تحدثت الفنانة إيناس مكي عن بداية مسيرتها الفنية كمقدمة برامج في أبوظبي، وكيف ساعدتها نشأتها في بيئة ثقافية على تخطي التحديات التي واجهتها في بداية حياتها المهنية.

أدوار متنوعة بين الكوميديا والدراما

أكدت إيناس مكي خلال برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد أنها لم تحصر في أدوار سطحية، بل قدمت العديد من الأدوار المتنوعة، سواء في الكوميديا أو الدراما الثقيلة، وهو ما ساعد في بناء شخصيتها الفنية.

دور "رشيدة" في "الضحايا": تحول جذري في الشخصية

تطرقت إيناس مكي إلى تجربتها في مسلسل "الضحايا"، حيث تجسد شخصية "رشيدة" ذات القدرات السحرية. أوضحت أن هذا الدور يمثل تحولًا جذريًا في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى عمق النص المكتوب من قبل حاتم صلاح الدين وتأثيره الكبير في بناء الشخصية.

ظاهرة السحر والسيطرة وتأثير السوشيال ميديا على الشخصية

أشارت إيناس مكي إلى أن هناك توجهات عالمية لظاهرة السحر والسيطرة، مشيرة إلى أن ما يظهر في السوشيال ميديا وحول العالم من شخصيات مشابهة ألهمها في تجسيد شخصية "رشيدة".

اختتمت مكي الحوار بالحديث عن أن شخصية "رشيدة" تتميز بمعاني إنسانية عميقة، خاصة مع تقدم العمر، وهو ما جعل الدور أكثر تحديًا وإثارة.