الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والنقل والبترول والاتصالات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير.

و تعاملت منظومة الشكاوى مع 5379 شكوى وطلبا خاصا بالتعليم بمختلف مراحله، وعقب المراجعة؛ تم توجيه 4906 شكاوى وطلبات إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى 238 شكوى وطلبا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و235 شكوى وطلبا إلى مشيخة الأزهر الشريف.

وحرصا على تعزيز جودة الخدمات التعليمية، وضمان الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين؛ قامت الجهات المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقا لطبيعة كل شكوى.

وحول قطاع الكهرباء، لفت "الرفاعي" إلى أنه في ضوء أهمية قطاع الكهرباء والطاقة، وأثره على مختلف الخدمات الحيوية؛ تفاعلت المنظومة مع نحو 4809 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث تم توجيه 3600 شكوى وطلب وبلاغ منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أولت أهمية قصوى لسرعة الاستجابة والتعامل الفوري معها، خاصة المرتبطة باستمرارية واستقرار التيار الكهربائي.

وانطلاقا من الدور المهم للمحافظات وأجهزة المدن في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية؛ تم توجيه 1537 شكوى وطلبا بقطاع الكهرباء إلى المحافظات وأجهزة المدن المعنية، وتم حسم والرد على عدد 1193 شكوى وطلبا منها، تركزت غالبيتها حول الشكاوى الخاصة بأعمدة الإنارة المتهالكة، فضلًا عن طلبات تركيب وتوصيل أعمدة إنارة بعدد من المناطق، بما يُسهم في تعزيز السلامة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي أيضا في تقريره جهود المنظومة في معالجة شكاوى الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية، منوها إلى أنه في إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز مبادئ العدالة الوظيفية وتحسين بيئة العمل، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 5981 شكوى وطلبا، تتعلق بمختلف الجوانب الإدارية والأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وقد تم توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما تطرق "الرفاعي" إلى شكاوى خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أنه نظرًا للدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات؛ تلقت المنظومة 5363 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، وتم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتم حسم غالبية هذه الشكاوى.

وأضاف مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه انطلاقا من الأهمية الحيوية لمختلف الخدمات بقطاع البترول والثروة المعدنية وتلبية وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة وضمان السلامة العامة، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 4098 شكوى وبلاغا من خلال المنظومة على مدار الشهر، وقد تنوعت الاستجابات، ومنها على سبيل المثال حسم والرد على 3163 شكوى وطلبا تتعلق بمد شبكات الغاز الطبيعي وتركيب العدادات والتوصيلات، وغيرها.

وتناول الدكتور طارق الرفاعي في التقرير أيضا جهود التصدي لأسباب شكاوى قطاع الموارد المائية والري، لافتا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعاملت مع 1008 شكاوى وبلاغات وطلبات من خلال المنظومة؛ حيث تمثلت أفضل الاستجابات في حسم 314 شكوى وطلبا متعلقا بتطهير مجاري مائية رئيسية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، والتصدي بكل حزم للمخالفات والتعديات على المجاري المائية، والواردة من خلال 117 شكوى وبلاغا، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ونوه "الرفاعي" إلى أن جهود المنظومة خلال الشهر تضمنت قطاع النقل أيضا، مؤكدا أنه في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تعاملت وزارة النقل مع 594 شكوى وطلبا وبلاغا، وردت من المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق وشركات النقل البري. وقد أولت الوزارة والجهات التابعة لها أهمية خاصة لسرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها.

وحول الخدمات المصرفية، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، تلقى البنك 3422 شكوى وطلبا خلال الشهر، ارتبطت بالتعاملات المصرفية، والتحويلات المالية، والمعاملات التمويلية والائتمانية، فضلًا عن شكاوى تعطل بعض ماكينات الصراف الآلي. وقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك المختصة لفحص هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها، وأسفرت الجهود عن حسم وإزالة أسباب 1735 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر.

وفيما يخص الشعائر الدينية، أوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف الهادفة إلى تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بدور الأئمة، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم المجتمعية، تعاملت الوزارة مع 1417 شكوى وطلبا خلال الشهر وتمكنت من حسم أغلبها.

وأخيرا، نوه "الرفاعي" إلى أنه في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز معايير السلامة والصحة العامة، تلقت ورصدت المنظومة 9201 شكوى وبلاغ خلال شهر فبراير حول انتشار الحيوانات الضالة، والتلوث الضوضائي، وتراكم القمامة، وتمكنت الوزارة والجهات المعنية من حسم غالبية هذه الشكاوى والبلاغات.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تجدد التزامها بالاستمرار في أداء دورها، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، عبر التطوير المتواصل لآليات استقبال وفحص الشكاوى والطلبات والاستفسارات، وتحسين معدلات وسرعة الاستجابة لها، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بما يدعم جهود الإصلاح الإداري، ويرتقي بجودة الخدمات العامة، ويعزز مستويات ثقة المواطنين ورضاهم.