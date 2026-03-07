الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران" جاء ذلك في اتصال هاتفي ليلة الجمعة .

ذكرت ذلك وكالة تسنيم الإيرانية اليوم السبت ،ووصف بزشكيان اغتيال علي خامنئي بأنه عمل يتعارض مع كافة الأعراف القانونية والأنظمة الدولية .

ومع ذلك، أضاف أن الحضور الشعبي الحاشد والبطولي للشعب الإيراني دعما لنظامه وبلده قد أثبت أن مثل هذه الاعتداءات لا تزيد الأمة إلا إصراراً على الدفاع عن سيادتها.

وأضاف الرئيس أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل أعادت تأكيد موقف طهران بأن أمن المنطقة لا يمكن ضمانه إلا من قبل دول المنطقة، بينما يمثل وجود القوات الأجنبية سبباً رئيسياً لعدم الاستقرار.

ورفض بزشكيان بشدة المزاعم المتعلقة بهجوم على جمهورية أذربيجان، واصفاً هذه الشائعات بأنها مؤامرات تهدف إلى تقويض العلاقات الأخوية بين الدول المتجاورة.

كما اتفق الرئيسان على أن التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والأمنية.