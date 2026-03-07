قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الذهب العالق في دبي يباع بخصومات مع اتساع الحرب.. ما السبب ؟

ذهب
ذهب
وكالات

يُعرض الذهب في دبي بخصومات كبيرة، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطل حركة الطيران وإعاقة قدرة المورّدين على نقل السبائك من هذا المركز التجاري الرئيسي. 

أحجم كثير من المشترين عن تقديم طلبات شراء جديدة، رافضين دفع تكاليف الشحن والتأمين المرتفعة للغاية من دون ضمان وصول الشحنات بسرعة. 

ونتيجة لذلك، يعرض التجار خصومات تصل إلى 30 دولاراً للأونصة مقارنة بالسعر المرجعي العالمي في لندن، بدلاً من تحمّل تكاليف التخزين والتمويل لفترة غير معروفة، بحسب أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم معلومات تتعلق بالسوق. 

أضاف هؤلاء أن عدداً كبيراً من الشحنات ظل عالقاً حتى يوم الجمعة، رغم تحميل بعض السبائك على رحلات غادرت دبي ابتداءً من منتصف هذا الأسبوع. 

إغلاق المجال الجوي للإمارات يعطل شحن الذهب 

تعد الإمارات، ولا سيما دبي، مركزاً محورياً لتكرير الذهب وتصدير السبائك إلى مشترين في مختلف أنحاء آسيا، كما تمثل نقطة عبور رئيسية لشحنات قادمة من سويسرا والمملكة المتحدة وعدة دول أفريقية. إلا أن مجالها الجوي أُغلق جزئياً عقب وابل من الصواريخ الإيرانية، في وقت تدخل فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع طهران يومها السابع من دون مؤشرات على حل قريب. 

يُنقل الذهب عادةً في عنابر الشحن داخل الطائرات التجارية. ورغم التراجع الكبير في الرحلات من الإمارات، يتردد التجار وشركات الخدمات اللوجستية في نقل شحنات عالية القيمة براً إلى مطارات في دول مثل السعودية وعُمان، نظراً للمخاطر والتعقيدات المرتبطة بذلك، ولا سيما عند عبور الحدود البرية.

اسعار الذهب الذهب عالمياً سعر الذهب حرب ايران امريكا

