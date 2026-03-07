قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات مكبرة لضبط شوارع بورسعيد وتطوير منظومة الإنارة.. شاهد

حملات بشوارع بورسعيد لإعادة الانضباط
حملات بشوارع بورسعيد لإعادة الانضباط
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذ خططها المكثفة لتطوير البنية التحتية وتحسين البيئة المعيشية للأهالي تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة الجهود الميدانية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الانضباط والوجه الحضاري بكافة الأحياء، 

 

شارع القدس الشريف يتجمل
 

في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، تابعت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال إدارة الحدائق بمحيط شارع القدس الشريف.

وشملت الجهود صيانة الجزر الوسطى وتنسيق الأشجار وأحواض الزهور، مع الرفع الفوري للمخلفات بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي.

 ووجهت "الموافي" بتكثيف العمل لضمان ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق وتوفير متنفس آمن وصحي للمواطنين.

حي الشرق: إضاءة ديكورية حديثة وتطوير منظومة الكهرباء بشارع "عاطف السادات"
 

ميدانيًا، تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بامتداد شارع عاطف السادات. تضمنت الأعمال تركيب أحبال زينة (LED) على الأعمدة الديكورية وصيانة التوصيلات الكهربائية، بما يضمن زيادة كفاءة الإنارة وتحسين الشكل الجمالي للشارع، موجهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان استدامة الخدمة وراحة المواطنين.

تكثيف أعمال الرصد البيئي والجمع المنزلي بمنطقة "أرض العزبة"


واصلت المهندسة شيماء جودة، رئيس الحي، متابعة منظومة النظافة المسائية، حيث كلف قطاع الرقابة والرصد البيئي بمتابعة أعمال شركة "نهضة مصر" في رفع التمركزات وتكثيف الكنس اليدوي والتجريف بمحيط منطقة أرض العزبة. 

وأكدت رئيس الحي على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتخصيص الخط الساخن (17696) لضمان بيئة نظيفة وصحية على مدار الساعة.

حي المناخ: حملات انضباطية موسعة بشارع “العبور”


بمشاركة شرطة المرافق، قادت الأستاذة شيماء العزبي، رئيسة الحي، حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشارع العبور.

 استهدفت الحملة إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير وتوسعة الشارع لضمان السيولة المرورية. وشددت "العزبي" على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات القانونية، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

حي الزهور: الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتطوير منطقة "الحرفيين"
 

بمتابعة  أحمد زغلف، رئيس الحي، تواصلت جهود شركة "نهضة مصر" لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بقطاع الحرفيين وكافة ميادين الحي.

 شملت الأعمال توزيع حاويات وصناديق جديدة لضمان عدم تراكم المخلفات، مع التأكيد على المتابعة الدورية وتفعيل قنوات التواصل مع الأهالي لسرعة الاستجابة لأي ملاحظات تتعلق بمستوى النظافة.

حي الضواحي: "الوالي" يقود حملة حاسمة لتطهير شارع "مصطفى كامل" من الإشغالات
 

قاد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس الحي، حملة مكبرة لفرض هيبة القانون وإزالة التعديات بشارع مصطفى كامل. 

أسفرت الحملة عن إزالة أكشاك مخالفة، وفروشات عشوائية، وعربات يد، وأثاث منزلي يعيق حركة المشاه.

وشدد الوالي على منع وجود أي إشغال "بأي شبر" بنطاق الحي، خاصة مع استقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

حي الجنوب: تسوية الأراضي ورفع مخلفات البناء بالمنطقة المحيطة بسجن بورسعيد
 

بتعليمات من المهندس وليد دعدع، رئيس الحي، واصل رجال إدارة النقل الميكانيكي جهودهم في رفع أكوام الرمال ونواتج الهدم بالمنطقة الواقعة خلف سجن جنوب بورسعيد. تهدف هذه الأعمال إلى تسوية الأرض وتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة، ضمن خطة الحي الشاملة للارتقاء بكافة القطاعات وظهور حي الجنوب في أفضل صورة حضارية.

