محافظات

مطران بورسعيد وتوابعها يشهد جولة الإعادة الحاسمة لانتخابات نقيب المهندسين.. صور

محمد الغزاوى

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة 6 مارس، حضور نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، في خطوة أعطت جولة الإعادة لانتخابات نقيب المهندسين طابعًا مميزًا ومهمًا.

ورحب المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بنيافة الأنبا تادرس فور وصوله، مشيرًا إلى أن وجوده يحظى بتقدير كبير بين أعضاء الجمعية العمومية، نظرًا لمكانته الدينية والمهنية، كونه مهندسًا وشيخ مهندسي بورسعيد.

وأوضح نيافة الأنبا تادرس أنه دائمًا ما يحرص على البقاء على الحياد في جميع الانتخابات، سواء النقابية أو التي تُجرى داخل بورسعيد، داعيًا جميع المهندسين إلى المشاركة الفاعلة في عملية التصويت.


كما أشاد نيافته بالتنظيم الدقيق داخل النقابة، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الجميع على إتمام الانتخابات بطريقة نزيهة ومنضبطة.


وأكد المهندس وائل حرز أن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء جولة الإعادة بين المرشحين الدكتور رمضان عبد العال والدكتور محمد محمد الجوهري، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية.


وشهد مقر النقابة تنظيمًا دقيقًا من قبل الضباط والقوات المكلفة بالتأمين، لضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، كما تم توفير أتوبيسات لنقل المهندسين من عدد من الأحياء، لتسهيل مشاركتهم في اليوم الحاسم لاختيار النقيب.


وتوافد أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء من الانضباط والالتزام بالإجراءات، في يوم يُعد الحدث الأبرز في تاريخ نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد هذا العام.

