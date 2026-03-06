قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
خدمات سكك حديد مصر لكبار السن وذوي الهمم| تفاصيل
الفصائل اللبنانية تطلق صواريخ تجاه إسرائيل وتقصف قاعدة حيفا البحرية
مواعيد قطارات الصعيد - القاهرة اليوم الجمعة 6 مارس 2026 وأسعار التذاكر
مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتين بأسيوط
حزب الله: نطالب سكان إسرائيل بإخلاء المدن الواقعة على نطاق 5 كيلو متر من الحدود
فضل العبادة في العشر الأواخر من رمضان.. تعرف عليها
إعلام إيراني: طائرات إسرائيلية وأمريكية تحلق في سماء طهران وسماع انفجارات
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظات

محافظ بورسعيد: ملف إزالة الإشغالات والنهوض بمستوى النظافة على رأس أولوياتنا

محافظ بورسعيد: معيار تقييم أداء القيادات التنفيذية يعتمد على التواجد الميداني
محمد الغزاوى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل الميداني المكثف من قبل الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومدينة بورفؤاد، بما يضمن تحقيق الانضباط بالشارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح المحافظ أن معيار تقييم أداء القيادات التنفيذية يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التواجد الميداني، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن خدمة المواطن تمثل الهدف الرئيسي لكافة الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة المتابعة اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع تكثيف الحملات لتحقيق الانضباط بالشوارع، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود في ملف النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة لأداء شركات النظافة وفرق العمل الميدانية، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات ترد من المواطنين، لضمان تقديم خدمات أفضل

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أهمية المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها تقنين أراضي الدولة، وملف التصالح في مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات في مهدها، إلى جانب مواصلة تنفيذ قرارات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28 بكل حزم، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبتها.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تقوم على الانضباط والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات وتعزيز ما تشهده بورسعيد من جهود تنموية في مختلف القطاعات.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التواجد الميداني

