الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية

فرناس حفظي

أمرت الإدارة الأمريكية بإخلاء سفارتها في مدينة الكويت ليلة الخميس إلى الجمعة، وفق ما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، في خطوة تأتي بعد تعرض السفارة لعدة هجمات في الأيام الماضية.


ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن الأمر تضمن إلزام موظفي السفارة بإتلاف المعلومات الحساسة ومسح الخوادم المصنفة، في إطار الإجراءات الأمنية الطارئة.


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الخميس تعليق العمليات في السفارة، وحثت المواطنين الأمريكيين على مغادرة الكويت، وذلك بعد مقتل ستة جنود أمريكيين في غارة جوية إيرانية استهدفت البلاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري.


وفي سياق متصل، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي اخترق الأجواء الكويتية، في مؤشر على تصاعد التوتر الإقليمي عقب سلسلة من الضربات والهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.

