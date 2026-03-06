الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، الجمعة، يكون بارد في الصباح الباكر، يميل للدفء إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا خلال ساعات الليل.

الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد خلال الطقس اليوم، شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة ووسط سيناء، وقد تصل أحيانًا إلى حد الضباب على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما توقعت الأرصاد، خلال الطقس اليوم، ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بحالة البحرين، خلال الطقس اليوم، أشارت الأرصاد إلى أن البحر المتوسط سيكون خفيفًا إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.75 و2.25 متر.

حول درجات الحرارة المتوقعة، على مختلف أنحاء البلاد، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 22 درجة للعظمى و12 للصغرى.

الوجه البحري 21 درجة للعظمى و11 للصغرى.

السواحل الشمالية 20 درجة للعظمى و11 للصغرى.

جنوب سيناء 25 للعظمى و15 للصغرى.

شمال الصعيد 24 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى.

جنوب الصعيد 28 درجة للعظمى و12 للصغرى.