جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
أخبار البلد

الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة

نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، الجمعة، يكون بارد في الصباح الباكر، يميل للدفء إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا خلال ساعات الليل.

الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد خلال الطقس اليوم، شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة ووسط سيناء، وقد تصل أحيانًا إلى حد الضباب على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما توقعت الأرصاد، خلال الطقس اليوم، ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بحالة البحرين، خلال الطقس اليوم، أشارت الأرصاد إلى أن البحر المتوسط سيكون خفيفًا إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.75 و2.25 متر.

حول درجات الحرارة المتوقعة، على مختلف أنحاء البلاد، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 22 درجة للعظمى و12 للصغرى.

الوجه البحري 21 درجة للعظمى و11 للصغرى.

السواحل الشمالية 20  درجة للعظمى  و11 للصغرى.

جنوب سيناء 25 للعظمى و15 للصغرى.

شمال الصعيد 24 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى.

جنوب الصعيد 28  درجة للعظمى و12 للصغرى.

