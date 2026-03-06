بعد الركراكي.. خالد الغندور يرشح المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي انتهاء مشواره مع منتخب المغرب لكرة القدم، بعدما قرر الرحيل عن منصب المدير الفني للفريق الأول.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “كنت اري ان طارق السكتيوي هو الأنسب لتولي تدريب منتخب المغرب في كأس العالم وخصوصا بعد حصوله علي برونزية أولمبياد باريس وبطولة العرب ورغم فوز محمد وهبي بكأس العالم تحت ٢٠ سنة ولكنها مرحلة عمرية مختلفة تماما عن المنتخب الاول وفي النهاية كل التوفيق للمنتخب المغربي”.

ووجه الركراكي رسالة وداع نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب فيها "دائمًا مغرب.. الله، الوطن، الملك.. شكرًا"

كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد استقر على تعيين محمد وهبي لقيادة المنتخب الأول، بعد تتويجه التاريخي مع منتخب المغرب للشباب بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا التي أقيمت بتشيلي، فضلا عن وصافة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي استضافتها مصر العام الماضي.

وسيقود محمد وهبي، منتخب المغرب خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد الفريق ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا كلًا من البرازيل واسكتلندا وهايتي.