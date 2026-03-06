الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان

أشاد الفنان وائل عبد العزيز بشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في مسلسلها «وننسى اللي كان».

وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “ملكة نزلت من على السلم مرة كده اتفرجت على الوضع معجبهاش، طلعت أعلى السلم تاني، تربعت على عرشها من جديد، رمت السلم بطرف رجليها ومش ناوية تنزل تاني”.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.