جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور الأثرية في لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مدينة صور الأثرية في لبنان اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في منطقة مجاورة لموقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية ووكالة فرانس برس.

شاهد مصور وكالة فرانس برس في موقع الحادث عمال الإنقاذ وهم ينتشلون جثة واحدة على الأقل ويجمعون ما يبدو أنها بقايا بشرية متناثرة على الأرض، بالقرب من ميدان سباق الخيل الأثري في المدينة.

تأتي هذه الغارة في اليوم الخامس من القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "شنت طائرات حربية معادية غارة جوية على منطقة الآثار في مدينة صور"، بالقرب من مخيم باس للاجئين الفلسطينيين.

ويُعد مخيم باس واحدًا من بين عشرات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.