تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور الأثرية في لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مدينة صور الأثرية في لبنان اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في منطقة مجاورة لموقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية ووكالة فرانس برس.

شاهد مصور وكالة فرانس برس في موقع الحادث عمال الإنقاذ وهم ينتشلون جثة واحدة على الأقل ويجمعون ما يبدو أنها بقايا بشرية متناثرة على الأرض، بالقرب من ميدان سباق الخيل الأثري في المدينة.

تأتي هذه الغارة في اليوم الخامس من القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "شنت طائرات حربية معادية غارة جوية على منطقة الآثار في مدينة صور"، بالقرب من مخيم باس للاجئين الفلسطينيين.

ويُعد مخيم باس واحدًا من بين عشرات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

بعد جولة إعادة ساخنة.. فوز محمد ربيع بمنصب نقيب مهندسي كفر الشيخ

نائب محافظ الأقصر يحضر اللقاء الحواري لوضع خطة تكاملية لحشد الموارد لدعم حماية المرأة

نائب محافظ الأقصر يناقش خطة تكاملية لحشد الموارد لدعم حماية المرأة| صور

ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة".. مكتبة مصر العامة بالأقصر تطلق قافلة تثقيفية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال ومناهضة التنمر

قافلة تثقيفية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال ومناهضة التنمر بالأقصر

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

