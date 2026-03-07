ريال مدريد يخطف فوزًا قاتلًا أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

عاد فريق ريال مدريد إلى طريق الانتصارات؛ بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

بداية قوية من ريال مدريد

دخل ريال مدريد اللقاء وسط غيابات عديدة بسبب الإصابات، إلا أن الفريق الملكي بدأ المباراة بقوة وسيطر على مجريات اللعب في الدقائق الأولى.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني في تسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة 11، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أصحاب الأرض.

سيلتا فيجو يعود سريعًا

بعد الهدف، تراجع أداء ريال مدريد بشكل ملحوظ، وهو ما استغله سيلتا فيجو للضغط بقوة على دفاعات الفريق الملكي. وتمكن المهاجم الإسباني بورخا إيجليسياس من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 25، مستفيدًا من خطأ في تمركز دفاع ريال مدريد.

وواصل أصحاب الأرض محاولاتهم الهجومية، وكادوا أن يسجلوا الهدف الثاني في أكثر من مناسبة خلال ما تبقى من الشوط الأول، لكن دون ترجمة الفرص إلى أهداف.

تغييرات أربيلوا تنعش الفريق

في الشوط الثاني حاول المدير الفني لريال مدريد ألفارو أربيلوا تعديل الأوضاع داخل الملعب، حيث أجرى عدة تغييرات لتنشيط الخط الأمامي، ودفع باللاعب جونزالو جارسيا بدلًا من إبراهيم دياز، كما أشرك الشاب سيزار بالاسيوس بدلًا من أردا جولر.

فالفيردي يحسم اللقاء في الوقت القاتل

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، نجح نجم وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي في خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما سدد كرة قوية غيرت اتجاهها وسكنت شباك سيلتا فيجو.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، مقلصًا الفارق إلى نقطة واحدة فقط خلف المتصدر برشلونة.

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 36 نقطة في المركز السابع، بعد خسارة مؤثرة على أرضه في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة