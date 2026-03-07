وزراء الرياضة والتضامن والتموين يشاركون في حفل إطلاق مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية

شهدت احتفالية الإطلاق الرسمي لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية حضور كل من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من رموز الكرة والرياضة المصرية، الكابتن حسن شحاتة والكابتن علي أبو جريشة والكابتن محمد رشوان أسطورة الجودو.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على الترحيب بالحضور من الوزراء ورموز الرياضة المصرية والشخصيات العامة، الذين حرصوا على حضور حفل الإطلاق الرسمي لـ«مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية» بمنطقة الأهرامات.

‎وتهدف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي للأهلي من خلال دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وذلك تحت شعار «الأهلي للجميع».

وتنفذ المؤسسة خطة عمل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات الإنسانية والخدمية التي يقدمها النادي للمجتمع.