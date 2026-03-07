قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ40 مع أسرته ونجوم الزمالك| شاهد
تقييم اللاعب تغير.. رئيس النادي المصري يكشف سبب فشل صفقة ناصر منسي
السعودية وباكستان تطالبان إيران بتغليب الحكمة والابتعاد عن الحسابات الخاطئة
تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي
8 حتى الآن.. تريزيجيه يتصدر جدول هدافي الدوري المصري
أيمن الجميل: جذور عائلتي تعود إلى تجارة الحبوب بين الصعيد وبحري
دعاء القنوت في صلاة الفجر.. ردد هذه الكلمات أثناء الصلاة
فشل مفاوضات الاتحاد الكويتي ع المدرب المغربي حسين عموتة
أمريكا توافق على بيع ذخائر لـ إسرائيل بنحو 152 مليون دولار
الخمريد والكابد والإتر والجاكود ..أكلات أسوانية ونوبية شهيرة فى رمضان..تعرف عليها
وزارة الدفاع⁩ السعودية: تدمير 4 مسيرات كانت متجهة إلى حقل شيبة
الخطيب: مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية حلم تحقق لخدمة المجتمع المصري
بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
أسماء عبد الحفيظ

تعد صحة البروستاتا من القضايا الصحية المهمة لدى الرجال، خاصة مع التقدم في العمر. 

وتشير الدراسات إلى أن الاهتمام بالنظام الغذائي وشرب السوائل المناسبة قد يساعد في دعم صحة البروستاتا وتقليل فرص الإصابة بالمشكلات المرتبطة بها.

وأكد الدكتور عصام شلبي استشارى الذكورة والعقم، أن المشروبات الطبيعية يمكن أن تلعب دورًا في دعم صحة الجهاز البولي والبروستاتا، إلى جانب العادات الغذائية الصحية.

ما هي البروستاتا ولماذا يجب الاهتمام بها؟

البروستاتا 

وقال شلبي فى تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن البروستاتا غدة صغيرة تقع أسفل المثانة عند الرجال، وتلعب دورًا مهمًا في إنتاج السائل المنوي.

 ومع التقدم في العمر قد تتعرض هذه الغدة للتضخم أو بعض المشكلات الصحية.

وينصح الأطباء بالاهتمام بالعادات الغذائية التي تدعم صحة البروستاتا وتقلل من احتمالية الإصابة بالمشكلات المرتبطة بها.

مشروب طبيعي قد يدعم صحة البروستاتا

يشير خبراء التغذية إلى أن شرب الماء بشكل كافٍ هو الأساس للحفاظ على صحة الجهاز البولي.

 فالماء يساعد على طرد السموم من الجسم وتحسين وظائف الكلى.

كما أن بعض المشروبات الطبيعية، مثل الشاي الأخضر، تحتوي على مضادات أكسدة قد تساعد في دعم صحة الخلايا وتقليل الالتهابات.

دور التغذية في صحة البروستاتا

لا يقتصر الاهتمام بصحة البروستاتا على المشروبات فقط، بل يشمل النظام الغذائي بالكامل. فالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في دعم صحة الجسم بشكل عام.

ومن الأطعمة التي يوصي بها الخبراء:

الخضروات الورقية مثل السبانخ.

الطماطم التي تحتوي على مادة الليكوبين.

الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3.

المكسرات والبذور.

هذه الأطعمة قد تساهم في دعم صحة الجسم وتقليل الالتهابات.

مشكلات البروستاتا الشائعة

مع التقدم في العمر، قد يعاني بعض الرجال من تضخم البروستاتا، وهو ما قد يؤدي إلى أعراض مثل:

صعوبة في التبول.

الحاجة المتكررة للتبول.

الشعور بعدم تفريغ المثانة بشكل كامل.

وفي حال ظهور هذه الأعراض، ينصح باستشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

نصائح للحفاظ على صحة البروستاتا

وأشار شلبي إلى  أن العادات الصحية تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من مشكلات البروستاتا. ومن أهم النصائح:

شرب كمية كافية من الماء.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب التدخين.

تناول غذاء متوازن.

هذه العادات تساعد على دعم صحة الجسم بشكل عام.

هل المشروبات وحدها كافية؟

وشدد خبراء الصحة على أن المشروبات الطبيعية قد تكون مفيدة، لكنها ليست الحل الوحيد. فالنظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني يلعبان دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة البروستاتا كما أن المتابعة الطبية الدورية تساعد على اكتشاف أي مشكلات مبكرًا ومعالجتها بشكل مناسب.
 

مشروب البروستاتا صحة البروستاتا مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

