أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

تعد صحة البروستاتا من القضايا الصحية المهمة لدى الرجال، خاصة مع التقدم في العمر.

وتشير الدراسات إلى أن الاهتمام بالنظام الغذائي وشرب السوائل المناسبة قد يساعد في دعم صحة البروستاتا وتقليل فرص الإصابة بالمشكلات المرتبطة بها.

وأكد الدكتور عصام شلبي استشارى الذكورة والعقم، أن المشروبات الطبيعية يمكن أن تلعب دورًا في دعم صحة الجهاز البولي والبروستاتا، إلى جانب العادات الغذائية الصحية.

ما هي البروستاتا ولماذا يجب الاهتمام بها؟

البروستاتا

وقال شلبي فى تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن البروستاتا غدة صغيرة تقع أسفل المثانة عند الرجال، وتلعب دورًا مهمًا في إنتاج السائل المنوي.

ومع التقدم في العمر قد تتعرض هذه الغدة للتضخم أو بعض المشكلات الصحية.

وينصح الأطباء بالاهتمام بالعادات الغذائية التي تدعم صحة البروستاتا وتقلل من احتمالية الإصابة بالمشكلات المرتبطة بها.

مشروب طبيعي قد يدعم صحة البروستاتا

يشير خبراء التغذية إلى أن شرب الماء بشكل كافٍ هو الأساس للحفاظ على صحة الجهاز البولي.

فالماء يساعد على طرد السموم من الجسم وتحسين وظائف الكلى.

كما أن بعض المشروبات الطبيعية، مثل الشاي الأخضر، تحتوي على مضادات أكسدة قد تساعد في دعم صحة الخلايا وتقليل الالتهابات.

دور التغذية في صحة البروستاتا

لا يقتصر الاهتمام بصحة البروستاتا على المشروبات فقط، بل يشمل النظام الغذائي بالكامل. فالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في دعم صحة الجسم بشكل عام.

ومن الأطعمة التي يوصي بها الخبراء:

الخضروات الورقية مثل السبانخ.

الطماطم التي تحتوي على مادة الليكوبين.

الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3.

المكسرات والبذور.

هذه الأطعمة قد تساهم في دعم صحة الجسم وتقليل الالتهابات.

مشكلات البروستاتا الشائعة

مع التقدم في العمر، قد يعاني بعض الرجال من تضخم البروستاتا، وهو ما قد يؤدي إلى أعراض مثل:

صعوبة في التبول.

الحاجة المتكررة للتبول.

الشعور بعدم تفريغ المثانة بشكل كامل.

وفي حال ظهور هذه الأعراض، ينصح باستشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

نصائح للحفاظ على صحة البروستاتا

وأشار شلبي إلى أن العادات الصحية تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من مشكلات البروستاتا. ومن أهم النصائح:

شرب كمية كافية من الماء.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب التدخين.

تناول غذاء متوازن.

هذه العادات تساعد على دعم صحة الجسم بشكل عام.

هل المشروبات وحدها كافية؟

وشدد خبراء الصحة على أن المشروبات الطبيعية قد تكون مفيدة، لكنها ليست الحل الوحيد. فالنظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني يلعبان دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة البروستاتا كما أن المتابعة الطبية الدورية تساعد على اكتشاف أي مشكلات مبكرًا ومعالجتها بشكل مناسب.

