إمام مسجد السيدة زينب : رمضان شهد أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين

ردّ الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، على سؤال أحد الأطفال حول أشهر الانتصارات التي حققها المسلمون في شهر رمضان، موضحًا أن هذا الشهر كان مسرحًا لعدة معارك فارقة في التاريخ الإسلامي.

معركة بدر: أول انتصار عظيم

أوضح فرحات خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من أبرز الانتصارات معركة بدر التي وقعت في 17 رمضان سنة 2 هجري، مشيرًا إلى أهميتها في تثبيت دعائم الدولة الإسلامية المبكرة.

فتح مكة وفتح الأندلس

وأشار إلى أن من الانتصارات المهمة أيضًا فتح مكة في رمضان سنة 8 هجري، وفتح بلاد الأندلس في رمضان سنة 92 هجري، مضيفًا أن هذه الأحداث أظهرت قدرة المسلمين على التوسع والتمسك بالعدل والإيمان.

معركة عين جالوت: هزيمة المغول

كما تحدث عن معركة عين جالوت، التي انتصر فيها الجيش المصري على المغول في 25 رمضان سنة 658 هجري، رغم ما كان يُشاع عنهم بأنهم جيش لا يُقهر، مؤكدًا أن هذا الانتصار كان نقطة فارقة في تاريخ الدفاع عن الأمة الإسلامية.

السادس من أكتوبر: الانتصار المصري الحديث

واختتم فرحات بالحديث عن انتصار السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان سنة 1393 هجري، عندما حقق الجيش المصري انتصارًا كبيرًا على الجيش الإسرائيلي، معلقًا أن هذا الانتصار يُعد من أشهر المعارك التي وقعت في رمضان ويجسد العزيمة والإيمان في مواجهة التحديات.