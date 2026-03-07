اجتماع استثنائي يناقش توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي خلال الحروب والأزمات

عقد اجتماع استثنائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين دول المجلس، وتوحيد الخطاب الإعلامي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، كما جرت مناقشة الاستراتيجية الإعلامية الخليجية الموحدة لتنسيق الخطاب الإعلامي في الأزمات الهادفة إلى توحيد الخطاب الإعلامي لدول المجلس عند التعامل مع الأزمات والتطورات الإقليمية؛ بما يسهم في تعزيز التنسيق الإعلامي بين دول المجلس وإبراز المواقف الخليجية المشتركة ومواجهة حملات التضليل الإعلامي والشائعات التي قد تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.

شارك في الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون، ممثلة بقطاع شئون الإنسان والبيئة - إدارة الإعلام - بالتعاون مع وزارة الإعلام في مملكة البحرين: وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس الاجتماع يوسف بن محمد البنخليل وكيل وزارة الإعلام في البحرين - دولة الرئاسة - ومشاركة خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبمشاركة وكلاء وزارات الإعلام بدول المجلس، وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.

وتطرق الاجتماع إلى تفعيل دور وكالات الأنباء الخليجية في نشر الأخبار والمواد الإعلامية التي تعكس الموقف الخليجي المشترك وكذلك آليات توحيد الرسائل الإعلامية الصادرة عن الجهات الإعلامية الرسمية في دول المجلس والتنسيق بين القنوات التلفزيونية والإذاعية والمنصات الرقمية في دول المجلس لتبادل المحتوى الإعلامي المرتبط بالأحداث الجارية.

وتناول الاجتماع أيضا التعامل الإعلامي مع الشائعات والمعلومات المضللة المرتبطة بالأزمة الحالية وتعزيز الحضور الإعلامي الخليجي في وسائل الإعلام الدولية من خلال المقابلات والتقارير الإعلامية المشتركة وتوحيد الرسائل الإعلامية الأساسية.