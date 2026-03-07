قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض

سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي
ناصر السيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، أنه شن قصفا جويا مكثف بأكثر من 80 طائرة على مصنع صواريخ تحت الأرض وجامعة تابعة للحرس الثوري الإيراني خلال غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية رئيسية، من بينها مصنع صواريخ باليستية تحت الأرض وأكاديمية عسكرية.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له أن أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ألقت 230 قنبلة على هذه المواقع خلال الغارات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومن بين الأهداف موقع تحت الأرض "لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية، كان ينطلق منه مئات الجنود من القوات المسلحة للنظام الإيراني".

وأضاف جيش الاحتلال أن الموقع "كان يضم ملاجئ ومقرات عسكرية لعناصر النظام".

كما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا آخر لتخزين الصواريخ، يضم ملاجئ وبنية تحتية لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى جامعة الإمام الحسين، الأكاديمية العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي وصفها الجيش بأنها "كانت بمثابة مركز عمليات طارئة ومجمع تجميع للحرس الثوري"، بما في ذلك خلال الحرب.

مع دخول الحرب مرحلة جديدة، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يكثف الضربات على منشآت إنتاج الأسلحة الإيرانية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك المستخدمة في تصنيع الصواريخ وقاذفاتها.

80 طائرة إسرائيلية إيران مصنع صواريخ سري جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي مواقع عسكرية إيرانية مصنع صواريخ باليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رسميا على جدل ارتفاع أسعار التذاكر لـ دبي والدمام

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الثروة الداجنة

الزراعة تطلق حزمة من الإجراءات الداعمة والخدمات المجانية لمربي الثروة الداجنة

أسعار البيض

بكام الكرتونة اليوم؟.. أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رسميا على جدل ارتفاع أسعار التذاكر لـ دبي والدمام

بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد