مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
ردا على ترامب.. ستارمر: إقلاع الطائرات الأمريكية من قواعد بريطانية "محدود"
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية
هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منح لجمع المادة العلمية للماجستير من سلوفاكيا.. التفاصيل والشروط

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي   عن منح  لجمع المادة العلمية اللازمة للماجستير ، مقدمة للدولة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسى 2026-2027، مدة المنحة تتراوح من 3 أشهر الى 5 شهور.

واوضحت شروط التقديم للمنحة :

أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .

ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

الايزيد السن عن 30 عام عند تاريخ بدء الاعلان.

التسجيل للماجستير شرط السفر واذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد مده التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الاعلان.

ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه او أعفى منها.

بيانات المنحة:

يقدم الجانب السلوفاكى للدارسين المصريين الحاصلين على هذه المنح ما يلى:

مدة المنحة تتراوح مابين 3-5 شهر.

الإستفادة من هذه المنح للدراسات العليا ( لمن يحضر لرسالة الماجستير).

مبلغ شهرى 400 يورو.

إعفاءً من الرسوم الدراسية بالإضافة إلى نفقات المعيشة المدفوعة من خلال راتب شهري.

بدل السفر إذا تقدم بطلب للحصول عليه إلى جانب طلبه للحصول على المنحة الدراسية. ويمنح بدل السفر كمبلغ مقطوع ويدفع لحامل المنحة الدراسية في نهاية إقامته. ويتوقف مبلغ بدل السفر على المسافة (في خط مباشر) بين مكان إقامة مقدم الطلب ومكان إقامته في Slovakia

تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب السلوفاكى" طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الاداره المركزيه للبعثات ومن تقدم عن غير طريق الاداره لايجوز تمويله من البعثات

لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

عدد (2) نسخ من السيرة الذاتية.

استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل.

خطاب قبول مبدئى من إحدى الأساتذة المشرفين بإحدى الجامعات التعليمية بسلوفاكيا.

خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة

خطاب من جهة العمل بعدم ترشيحه على أي من المنح أو البعثات الأخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر .

أصل شهادة اجتياز المرشح لــــ 80 درجة في IBT  أو 5.5 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى .  ( لا يجوز التقدم بإيصال إختبار اللغة ويلتزم بتقدم أصل الشهادة عند التقدم للمنحة).

نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة).

عدد (2) خطابات توصية من أحد الأساتذة.

عدد 2 صورة من جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن 3 سنوات .

صورة بحجم 3.5 سم × 4 سم (صورة على غرار جواز السفر) .

نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة سلوفاكيا بعد التقدم على الرابط التالى والذى يمكن من خلاله الإطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة :

  https://www.minedu.sk/bilateral-scholarships-for-20232024/

https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20232024/

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.minedu.sk%2Fdata%2Fatt%2F25158.docx&wdOrigin=BROWSELINK

 مع استيفاء كافة المستندات المطلوبه للجانب السلوفاكى.

يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع.ولا يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل.

آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الأحد الموافق 8/3/2026 الساعة الثانيه والنصف عصراً.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

