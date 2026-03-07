مدبولي يتفقد في السويس إجراءات تغويز سفن الغاز المسال

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية بمحافظة السويس، تشمل كلا من ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة؛ لمتابعة إجراءات عملية تغويز السفن المحملة بشحنات الغاز المسال بالرصيف البحري، وكذا تفقد محطة صومعة عتاقة لتخزين الأقماح بالمحافظة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في ميناء سوميد البترولي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية، فيما يرافقه في محطة صومعة عتاقة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور اللواء هاني رشاد، محافظ السويس في جولة اليوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم بمحافظة السويس، تأتي في إطار الاطمئنان على سير العمل بوحدة تغويز السفن بالرصيف البحري لميناء سوميد البترولي، وكذلك تفقد إجراءات تخزين الأنواع المختلفة من الأقماح في صومعة عتاقة؛ وذلك لتعزيز جاهزية تأمين إمدادات البلاد من كميات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل الحرب الجارية بالمنطقة، وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية، خاصة أسعار المنتجات البترولية، وكذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على أرصدة الدولة منها، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على أثر الأحداث الإقليمية الراهنة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات محددة في هذا الصدد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الالتزام بالحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، وفي الوقت نفسه ضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع وتعزيزه.