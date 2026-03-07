عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل أول مستشفى للصحة النفسية تحصل على اعتماد GAHAR

كشف عبد الصمد ماهر، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حصول مستشفى بورسعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان على اعتماد الجودة الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، لتصبح أول مستشفى تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تحقق هذا الإنجاز.

وأضاف عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الاعتماد يعكس اجتياز المستشفى لمعايير الاعتماد الوطنية وتطور منظومة خدمات الصحة النفسية، موضحا أن المستشفى استوفت كافة المعايير المؤسسية المتعلقة بنظم العمل الداخلي وإجراءات سلامة المرضى وتحسين كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة وفق المعايير المهنية والعالمية.

وأوضح أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، وهي إحدى الجهات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقوم بتقييم المنشآت الطبية وفق معايير «جهار» التي تشمل 144 معيارًا خاصًا بجودة وسلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع إجراء زيارات تفقدية دورية ومفاجئة للتأكد من الالتزام بهذه المعايير.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة تعمل على تسهيل حصول المرضى على الخدمات العلاجية، من خلال بوابة إلكترونية تتيح تلقي الاستفسارات دون الحاجة للحضور، بالإضافة إلى خط ساخن لتلقي طلبات المساعدة، مؤكدًا أن الهدف هو كسر حاجز الخوف المرتبط بالمرض النفسي والتأكيد على أنه ليس وصمة عار.