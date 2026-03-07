قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل أول مستشفى للصحة النفسية تحصل على اعتماد GAHAR

هاجر ابراهيم

كشف عبد الصمد ماهر، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حصول مستشفى بورسعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان على اعتماد الجودة الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، لتصبح أول مستشفى تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تحقق هذا الإنجاز.

وأضاف عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الاعتماد يعكس اجتياز المستشفى لمعايير الاعتماد الوطنية وتطور منظومة خدمات الصحة النفسية، موضحا أن المستشفى استوفت كافة المعايير المؤسسية المتعلقة بنظم العمل الداخلي وإجراءات سلامة المرضى وتحسين كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة وفق المعايير المهنية والعالمية.

وأوضح أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، وهي إحدى الجهات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقوم بتقييم المنشآت الطبية وفق معايير «جهار» التي تشمل 144 معيارًا خاصًا بجودة وسلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع إجراء زيارات تفقدية دورية ومفاجئة للتأكد من الالتزام بهذه المعايير.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة تعمل على تسهيل حصول المرضى على الخدمات العلاجية، من خلال بوابة إلكترونية تتيح تلقي الاستفسارات دون الحاجة للحضور، بالإضافة إلى خط ساخن لتلقي طلبات المساعدة، مؤكدًا أن الهدف هو كسر حاجز الخوف المرتبط بالمرض النفسي والتأكيد على أنه ليس وصمة عار.

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

