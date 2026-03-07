قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
أخبار العالم

أنظمة ثاد ورادارات إنذار مبكر.. صور تكشف دمار قواعد أمريكية بالخليج

إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط
إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط
القسم الخارجي

كشفت صور أقمار صناعية وتحليلات استخباراتية حديثة عن أضرار كبيرة لحقت بعدد من القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال الأيام الأولى من الحرب الجارية في المنطقة. 

وتشير التقارير إلى أن الهجمات استهدفت بشكل مباشر منظومات الدفاع الجوي المتقدمة، خاصة أنظمة “ثاد” ورادارات الإنذار المبكر المنتشرة في عدة دول خليجية. 

وبحسب تقارير إعلامية وتحليلات للصور الفضائية، فإن الضربات الإيرانية أصابت مواقع عسكرية في الأردن والسعودية والإمارات وقطر، وهي مواقع تُعد جزءاً من شبكة الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة، المصممة لرصد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة واعتراضها. 

 

تدمير رادار “ثاد” في الأردن

وأظهرت صور أقمار صناعية أن راداراً تابعاً لمنظومة “ثاد” في قاعدة موفق السلطي الجوية بالأردن تعرض لضربة مباشرة خلال الأيام الأولى من الحرب. 

ويعد هذا الرادار جزءاً أساسياً من نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، حيث يعمل على كشف الصواريخ الباليستية وتتبعها قبل اعتراضها.

وتظهر الصور حفرتين كبيرتين قرب موقع الرادار، ما يشير إلى تعرضه لضربات متعددة، كما يبدو أن المقطورات التي تضم مكونات النظام تعرضت لتدمير أو أضرار جسيمة.

ويبلغ سعر هذا الرادار المتطور مئات الملايين من الدولارات، وهو عنصر رئيسي في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكية في الشرق الأوسط. 

أضرار في قواعد بالإمارات

كما كشفت التحليلات الفضائية عن أضرار في منشآت عسكرية داخل الإمارات، بينها مواقع مرتبطة بتخزين وتشغيل أنظمة الرادار التابعة لمنظومة “ثاد”. 

وأظهرت الصور تضرر عدة مبانٍ في منشآت عسكرية قرب مناطق مثل الرويس وسدر، حيث توجد مرافق لتخزين معدات الرادارات العسكرية. 

في الوقت نفسه، تعرضت قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، التي تستضيف قوات أمريكية لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، إلا أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها، بينما تسبب سقوط حطام الصواريخ في أضرار محدودة ببعض المنشآت.

 

استهداف قواعد أمريكية في الخليج

الهجمات الإيرانية لم تقتصر على الأردن والإمارات، إذ شملت أيضاً قواعد أمريكية في قطر والسعودية والبحرين ضمن موجة ضربات انتقامية عقب الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.

وتشير تقارير إلى أن طهران أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. 

ومن بين الأهداف المحتملة قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تُعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وتضم آلاف الجنود، إضافة إلى منشآت عسكرية في السعودية، بما في ذلك مواقع قريبة من الرياض والمنطقة الشرقية.

 

حرب تستهدف الدفاعات الجوية

ويرى محللون عسكريون أن تركيز الضربات الإيرانية على الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي يعكس محاولة لإضعاف قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على اكتشاف الصواريخ واعتراضها، ما قد يفتح المجال أمام هجمات لاحقة أكثر تأثيراً.

كما كشفت هذه الهجمات عن تحدٍ متزايد لأنظمة الدفاع الغربية، خاصة مع استخدام إيران أعداداً كبيرة من الطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة، والتي يمكنها إرباك منظومات الدفاع الجوي المتطورة والمكلفة. 

ومع استمرار الحرب وتبادل الضربات في المنطقة، يتوقع خبراء أن تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة نشر أنظمة الدفاع الجوي المتضررة وتعزيز شبكتها الدفاعية في الشرق الأوسط، تحسباً لموجات جديدة من الهجمات الصاروخية أو المسيّرة خلال المرحلة المقبلة.

