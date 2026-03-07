الدقهلية.. تدخل جراحي بمستشفى أجا المركزي ينقذ ذراع مصاب من البتر

نجح الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخل جراحي لمريض يعاني من إصابة شديدة بالساعد الأيسر، ما أسهم في إنقاذ الطرف المصاب واستقرار الحالة الصحية للمريض.

وكان المستشفى قد استقبل مريضًا يبلغ من العمر 39 عامًا مصابًا بجرح قطعي بالساعد الأيسر نتيجة اعتداء بآلة حادة، وبالفحص تبين وجود قطع بالشريان الكعبري، إضافة إلى قطع بالعصب الأوسط والعصب الحسي، ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة كحالة طارئة، حيث جرى السيطرة على النزيف وتجهيز المريض للدخول إلى غرفة العمليات.

وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي من تخصصات جراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام، حيث تم إجراء إصلاح للشريان المغذي للذراع، إلى جانب استكشاف وتوصيل ميكروسكوبي للعصب الأوسط، وكذلك استكشاف وتوصيل العصب الحسي لجلد الساعد، بما ساهم في استعادة الذراع لوضعه التشريحي والوظيفي، ويخضع المريض حاليًا للمتابعة داخل المستشفى وحالته مستقرة.



وضم الفريق الطبي الذي شارك في إجراء التدخل الجراحي كلًا من الدكتور محمد البرقي استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمود رمضان أبو ميه استشاري جراحة المخ والأعصاب – طب الأزهر، والدكتور محمود خليل طه طبيب مقيم جراحة العظام، والدكتور أشرف عمر جلبي استشاري التخدير، كما شارك من فريق تمريض العمليات إيناس مصباح وأميرة المصري، ومن فنيي التخدير إسراء عطية وأحمد حازم، إلى جانب فريق الاستقبال الذي تعامل مع الحالة فور وصولها.

ووجّه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر للفريق الطبي والتمريضي بالمستشفى على سرعة التعامل مع الحالة والتنسيق بين التخصصات المختلفة، كما أشاد بجهود إدارة المستشفى بقيادة الدكتور تامر يوسف مدير مستشفى أجا المركزي.