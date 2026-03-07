قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
محافظات

الدقهلية.. تدخل جراحي بمستشفى أجا المركزي ينقذ ذراع مصاب من البتر

فريق طبي
فريق طبي
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخل جراحي لمريض يعاني من إصابة شديدة بالساعد الأيسر، ما أسهم في إنقاذ الطرف المصاب واستقرار الحالة الصحية للمريض.

وكان المستشفى قد استقبل مريضًا يبلغ من العمر 39 عامًا مصابًا بجرح قطعي بالساعد الأيسر نتيجة اعتداء بآلة حادة، وبالفحص تبين وجود قطع بالشريان الكعبري، إضافة إلى قطع بالعصب الأوسط والعصب الحسي، ما استدعى التعامل الفوري مع الحالة كحالة طارئة، حيث جرى السيطرة على النزيف وتجهيز المريض للدخول إلى غرفة العمليات.
وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي من تخصصات جراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام، حيث تم إجراء إصلاح للشريان المغذي للذراع، إلى جانب استكشاف وتوصيل ميكروسكوبي للعصب الأوسط، وكذلك استكشاف وتوصيل العصب الحسي لجلد الساعد، بما ساهم في استعادة الذراع لوضعه التشريحي والوظيفي، ويخضع المريض حاليًا للمتابعة داخل المستشفى وحالته مستقرة.


وضم الفريق الطبي الذي شارك في إجراء التدخل الجراحي كلًا من الدكتور محمد البرقي استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمود رمضان أبو ميه استشاري جراحة المخ والأعصاب – طب الأزهر، والدكتور محمود خليل طه طبيب مقيم جراحة العظام، والدكتور أشرف عمر جلبي استشاري التخدير، كما شارك من فريق تمريض العمليات إيناس مصباح وأميرة المصري، ومن فنيي التخدير إسراء عطية وأحمد حازم، إلى جانب فريق الاستقبال الذي تعامل مع الحالة فور وصولها.

ووجّه  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر للفريق الطبي والتمريضي بالمستشفى على سرعة التعامل مع الحالة والتنسيق بين التخصصات المختلفة، كما أشاد بجهود إدارة المستشفى بقيادة الدكتور تامر يوسف مدير مستشفى أجا المركزي.

الدقهليه اجا المركزى طبى

