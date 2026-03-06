محافظ الدقهلية: متابعة يومية للأسعار والتخفيضات بالمعارض الدائمة للسلع الغذائية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استمرار المتابعة اليومية لعمل المعارض الدائمة للسلع الغذائية، بشارعي قناة السويس بحي شرق، وشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، مؤكدا أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المعارض الدائمة تهدف إلى توفير مستلزمات البيت من السلع الغذائية في مكان واحد، مؤكدا على وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار العمل على توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى وجود منفذ لبيع الخبز المدعم بالمعارض يعمل يوميا من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا لصرف حصص الخبز المدعم بالمعارض، كما تباع اللحوم بأسعار 275 جنيه، والأسماك تبدأ أسعارها من 50 جنيه وعروض على البيض الأبيض والأحمر بأسعار تتراوح بين 110 حتى 120جنيه للطبق، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز.

وشدد على علي حسن مدير مديرية التموين بالمتابعة اليومية لأسعار السلع الغذائية المخفضة بالمعرض والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتوفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة العالية.