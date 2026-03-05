قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بالطوابرة مركز المنزلة بتكلفة 25 مليون جنيه

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وحدة طب الأسرة بالطوابرة بمركز المنزلة، بعد الانتهاء من إنشائها بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه ضمن خطة وزارة الصحة، في إطار دعم منظومة الرعاية الصحية الأولية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والنائب أحمد الحديدي والنائب عادل الجيار عضوي مجلس النواب، والنائب أحمد الهواري عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزلة.

وأكد "المحافظ  " أن افتتاح وحدة طب الأسرة بالطوابرة يمثل إضافة مهمة لخدمة الأهالي بمركز المنزلة والقرى المحيطة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الصحية وتحديثها لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وشدد  " مرزوق " على أهمية انتظام العمل بالوحدة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مع حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع مديرية الصحة لضمان التشغيل الفعلي والاستفادة القصوى من هذه المشروعات.

وأشار " المحافظ " إلى أن دعم الرعاية الصحية الأولية هو الأساس في تحسين مستوى الخدمة وتخفيف الضغط على المستشفيات، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وبما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

