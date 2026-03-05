محافظ الدقهلية يفتتح وحدة طب الأسرة بالطوابرة مركز المنزلة بتكلفة 25 مليون جنيه

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وحدة طب الأسرة بالطوابرة بمركز المنزلة، بعد الانتهاء من إنشائها بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه ضمن خطة وزارة الصحة، في إطار دعم منظومة الرعاية الصحية الأولية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والنائب أحمد الحديدي والنائب عادل الجيار عضوي مجلس النواب، والنائب أحمد الهواري عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزلة.

وأكد "المحافظ " أن افتتاح وحدة طب الأسرة بالطوابرة يمثل إضافة مهمة لخدمة الأهالي بمركز المنزلة والقرى المحيطة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الصحية وتحديثها لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وشدد " مرزوق " على أهمية انتظام العمل بالوحدة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مع حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع مديرية الصحة لضمان التشغيل الفعلي والاستفادة القصوى من هذه المشروعات.

وأشار " المحافظ " إلى أن دعم الرعاية الصحية الأولية هو الأساس في تحسين مستوى الخدمة وتخفيف الضغط على المستشفيات، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وبما يحقق حياة كريمة للمواطنين.