قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد منظومة التروسيكلات الجديدة لتوزيع الخبز ويوجّه بإنشاء منفذ بعزبتي النهضة والهويس|صور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منظومة التروسيكلات الجديدة المخصصة لنقل وتوزيع الخبز من المخابز إلى منافذ البيع، وذلك في إطار تطوير منظومة توزيع الخبز وضمان وصوله للمواطنين بصورة منتظمة وبالمواصفات المقررة، خاصة بالمناطق التي لا تتوافر بها مخابز.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ،  واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة،  اللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ،  واللواء عمرو عبدالرحمن ،  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه،  والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظه  محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ ومسؤال متابعة المخابز ومنافذ البيع .

ووجه " المحافظ " لرئيس حي شرق المنصورة الدكتور السعيد أحمد بسرعة إنشاء وتجهيز منفذ لتوزيع وبيع الخبز بمنطقتي عزبة النهضة والهويس (الصفيح سابقًا) لخدمة الأهالي وتوفير احتياجاتهم اليومية من الخبز بسهولة ويسر.

كما كلف  " مرزوق " وكيل وزارة التموين  علي حسن بتخصيص حصة قدرها 6 آلاف رغيف يوميًا من حصة مخبز المحافظة، على أن يتم نقلها وتوزيعها على المواطنين من خلال المنفذ الجديد، نظرًا لعدم وجود مخابز بهذه المنطقة، وبما يضمن عدم تحمل المواطنين أي معاناة في الحصول على رغيف الخبز.

وأكد  علي استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة الخبز، والتوسع في إنشاء منافذ جديدة بالمناطق المحرومة، مشددًا على أن حق المواطن في الحصول على خبز جيد وبالوزن المقرر أولوية لا تهاون فيها، وأن المحافظة تعمل على توفير الخدمة بصورة منتظمة وعادلة بجميع المناطق.

الدقهليه محافظه محافظ منظومة الخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

غرفة صناعة الجلود

غرفة الجلود ترفع مقترحات لوزير الصناعة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: قطاع صناعة السيارات إحدى الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يعقد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية

وزراء الصناعة والاستثمار والمالية يبحثون تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد