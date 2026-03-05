محافظ الدقهلية يتفقد منظومة التروسيكلات الجديدة لتوزيع الخبز ويوجّه بإنشاء منفذ بعزبتي النهضة والهويس|صور

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منظومة التروسيكلات الجديدة المخصصة لنقل وتوزيع الخبز من المخابز إلى منافذ البيع، وذلك في إطار تطوير منظومة توزيع الخبز وضمان وصوله للمواطنين بصورة منتظمة وبالمواصفات المقررة، خاصة بالمناطق التي لا تتوافر بها مخابز.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبدالرحمن ، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظه محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ ومسؤال متابعة المخابز ومنافذ البيع .

ووجه " المحافظ " لرئيس حي شرق المنصورة الدكتور السعيد أحمد بسرعة إنشاء وتجهيز منفذ لتوزيع وبيع الخبز بمنطقتي عزبة النهضة والهويس (الصفيح سابقًا) لخدمة الأهالي وتوفير احتياجاتهم اليومية من الخبز بسهولة ويسر.

كما كلف " مرزوق " وكيل وزارة التموين علي حسن بتخصيص حصة قدرها 6 آلاف رغيف يوميًا من حصة مخبز المحافظة، على أن يتم نقلها وتوزيعها على المواطنين من خلال المنفذ الجديد، نظرًا لعدم وجود مخابز بهذه المنطقة، وبما يضمن عدم تحمل المواطنين أي معاناة في الحصول على رغيف الخبز.

وأكد علي استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة الخبز، والتوسع في إنشاء منافذ جديدة بالمناطق المحرومة، مشددًا على أن حق المواطن في الحصول على خبز جيد وبالوزن المقرر أولوية لا تهاون فيها، وأن المحافظة تعمل على توفير الخدمة بصورة منتظمة وعادلة بجميع المناطق.