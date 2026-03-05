إشادات بالحلقة 15 من «اسأل روحك»… تطورات مثيرة تشعل الأحداث

حصدت الحلقة 15 من مسلسل «اسأل روحك» إشادات واسعة من الجمهور بعد تصاعد الأحداث بشكل مشوق، حيث شهدت الحلقة تحولات درامية مفاجئة وضعت الشخصيات في مواقف أكثر تعقيدًا.

بدأت الحلقة بموقف إنساني مؤثر حين نجحت ياسمين رئيس في شخصية غزالة بإنقاذ النجمة داليا مصطفى التي تجسد شخصية لوجين سلطان، بعدما أعادت إليها خاتمها المسروق، في تصرف أكسبها ثقة لوجين وإعجابها. ونتيجة لذلك قررت لوجين استضافة غزالة في منزلها تقديرًا لموقفها وشعورها بأن وجودها يحمل طاقة إيجابية.

لكن الهدوء لم يدم طويلًا، إذ كشفت الأحداث عن جانب آخر من الأزمة التي تعيشها لوجين، حين طلبت من غزالة أن تدعو لها لتتخلص من فؤاد الغول، في إشارة إلى الصراع الكبير الذي يطاردها ويؤثر على حياتها.

وسرعان ما تنقلب الأمور رأسًا على عقب، بعدما تتورط غزالة في اتهام جديد بسرقة لوجين، وذلك بسبب الخادمة الخاصة بها، ما يضعها في مأزق صعب ويهدد صورتها أمام الجميع، لتبدأ مرحلة جديدة من الشكوك والصراعات داخل المنزل.

الحلقة قدمت جرعة عالية من التشويق والتوتر الدرامي، ونجحت في فتح أبواب جديدة للصراع بين الشخصيات، ما جعل الجمهور يتفاعل بقوة مع الأحداث وينتظر ما ستكشفه الحلقات المقبلة من أسرار وتطورات.

يُعرض «اسأل روحك» عبر منصتي Viu و«شاهد»، إضافة إلى قناة SBC السعودية، ويواصل حصد نسب مشاهدة مرتفعة مع كل حلقة جديدة، في ظل ترقب واسع لكشف هوية القاتل خلال الحلقات المقبلة.

المسلسل، الذي يُعرض ضمن موسم رمضان 2026، ينتمي إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، ومن إنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.