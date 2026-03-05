احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نستهدف بناء إنسان متوازن ومتعلم وتم اختباره بدون مجاملة أو ظلم داخل الاكاديمية العسكرية .

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، :" هناك رعاية كاملة للطلاب المدنيين الذين يأخذون دورات تدريبية داخل الاكاديمية العسكرية ".

وتابع الرئيس السيسي:" أتصور إنه خلال فترة تواجد الدارس داخل الأكاديمية العسكرية المصرية محدش سمع لفظ غير لائق أبدا وهناك احترام كبير داخل الاكاديمية العسكرية ".

وأكمل الرئيس السيسي:" لدينا شباب من وزارة الخارجية والنقل والرقابة الإدارية والمخابرات والتربية والتعليم يدرسون داخل الاكاديمية العسكرية المصرية ".

ولفت الرئيس السيسي:" اختيار الدارسين في دورات الأكاديمية العسكرية المصرية لا يوجد به أي شكل من أشكال التمييز او المحاباة ".