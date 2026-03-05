مصطفى بكري : الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي حمت مصر من المؤامرات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر في أمان، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في مصر لم يأتيا تلقائيًا، بل كانا ثمرة كفاح وبناء متواصل من قواتنا المسلحة والشرطة، وتم تحقيقهما بالعرق والجهد.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك مؤامرات وقوى كانت تحاول تدمير هذا البلد، إلا أن الأيام تثبت دائمًا صحة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية تجاه الصراعات الإقليمية، واستخدام الحكمة والذكاء في المواقف الصعبة.

وطمأن مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، الشعب المصري قائلا "لدينا جيشًا قويًا وقيادة تعرف كيف تتخذ القرار في الوقت المناسب بما يحافظ على الثوابت الوطنية.