تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

ارتفعت عمليات البحث عن زكاة عيد الفطر2026 وقيمتها عن كل فرد، وطريقة وموعد إخراج زكاة عيد الفطر، حيث تعد الزكاة فرضاً من الفروض الأساسية في أواخر شهر رمضان لإدخال الفرحة والسرور على المحتاجين في عيد الفطر2026.

زكاة الفطر يمكن دفعها نقدًا أو على شكل حبوب من قوت البلد، استنادًا إلى ما جاء فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحُر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين».

كم تبلغ زكاة الفطر للشخص الواحد؟

حدّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، موضحًا أن هذا التقدير جاء بناءً على متوسط سعر القمح من أجود أنواعه في السوق المصري.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه، مع استحباب الزيادة لمن استطاع، لما في ذلك من نفع أكبر للفقراء والمساكين.

زكاة عيد الفطر

موعد إخراج زكاة عيد الفطر

تخرج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُنة ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام ويأثم فاعله.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، أخذًا برأي الإمام أبي حنيفة، وجماعة من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، تيسيرًا على الفقراء في قضاء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن الفتوى مستقرة على هذا الرأي منذ سنوات.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر بعد عيد الفطر



يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

الوقت الأفضل: قبل صلاة عيد الفطر مباشرة.

ويُستحب إخراجها في اليومين الأخيرين من رمضان.

يُحرم تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها بعد ذلك تكون قضاءً وعليه إثم.

تفاصيل زكاة عيدالفطر2026 في مصر