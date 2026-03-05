قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يضبط فرزًا عشوائيًا وحرقًا للمخلفات بالوراق .. شاهد
نشرة المرأة والمنوعات | ريجيم النصف الأخير من رمضان.. البيت الأبيض يحسم الجدل حول احمرار رقبة ترامب
بعثه الزمالك تسافر لـ الكونغو يوم 12 مارس
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
خدمات

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

زكاة عيد الفطر 2026

زكاة عيد الفطر 2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن زكاة عيد الفطر2026 وقيمتها عن كل فرد، وطريقة وموعد إخراج زكاة عيد الفطر، حيث تعد الزكاة فرضاً من الفروض الأساسية في أواخر شهر رمضان لإدخال الفرحة والسرور على المحتاجين في عيد الفطر2026. 

زكاة الفطر يمكن دفعها نقدًا أو على شكل حبوب من قوت البلد، استنادًا إلى ما جاء فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحُر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين».

كم تبلغ زكاة الفطر للشخص الواحد؟

 

حدّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، موضحًا أن هذا التقدير جاء بناءً على متوسط سعر القمح من أجود أنواعه في السوق المصري.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى الواجب إخراجه، مع استحباب الزيادة لمن استطاع، لما في ذلك من نفع أكبر للفقراء والمساكين.

زكاة عيد الفطر
موعد إخراج زكاة عيد الفطر

تخرج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُنة ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام ويأثم فاعله.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، أخذًا برأي الإمام أبي حنيفة، وجماعة من المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، تيسيرًا على الفقراء في قضاء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن الفتوى مستقرة على هذا الرأي منذ سنوات.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر بعد عيد الفطر


يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

الوقت الأفضل: قبل صلاة عيد الفطر مباشرة.

ويُستحب إخراجها في اليومين الأخيرين من رمضان.

يُحرم تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد، ومن يؤخرها بعد ذلك تكون قضاءً وعليه إثم.

قضية فقهية ..ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهى وقت إخراجها؟ - بوابة الأهرام

تفاصيل زكاة عيدالفطر2026 في مصر

  • تجب على من يمتلك قوت يومه وليلة العيد.
  • تُخرج عن نفس الشخص، الزوجة، والأبناء من يعولهم.
  • يمكن إخراجها حبوبًا (قمح، شعير) أو نقدًا حسب القيمة الرسمية.
  • الأفضل إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، لكن يجوز أيضًا بعد الصلاة وقبل غروب الشمس.
  • لا تجب على الميت بعد وفاته، ويجب على المتخلف إخراجها فورًا لتسقط الذمة.
زكاة عيد الفطر زكاة عيد الفطر2026 قيمة زكاة عيد الفطر عيد الفطر2026

