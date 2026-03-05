الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة.. مجمع البحوث يوضح

مع بدء إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان، وكذلك قيام بعض الأشخاص بتأجيل إخراج زكاة المال لإخراجها في شهر رمضان، فبدأ البعض يتساءل عن الفرق بينهما وهل يغني أحدهما عن الآخر أم لا؟.

وفي هذا الصدد أوضح مجمع البحوث الإسلامية أوجه الاختلاف بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة التطوعية وفقاً للنقاط التالية:

* ترتبط زكاة الفطر بتزكية الأبدان، في حين ترتبط زكاة المال بالثروة والأموال.

* تجب زكاة المال على من يمتلك نصاب المال، أما زكاة الفطر فيؤديها من تقع عليه مسؤولية النفقة.

• يشترط لوجوب زكاة المال مرور عام كامل (الحول) وبلوغ النصاب، بينما تجب زكاة الفطر على كل من يملك قوت يومه وليلته.



• تُدفع زكاة الفطر حصراً للفقراء والمساكين، بينما تتسع مصارف زكاة المال لتشمل الأصناف الثمانية المحددة شرعاً.



• تختلف الصدقة عن الزكاة في كونها نافلة وتطوعاً وليست فريضة، كما يجوز صرفها في وجوه المصالح العامة ولغير المسلمين بخلاف المصارف الثمانية للزكاة.



قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

حدد الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.

‎وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

‎وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

