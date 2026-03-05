السيطرة على حريق في محل للملابس والأدوات الرياضية بأسيوط

اندلع صباح اليوم الخميس حريق في محل للملابس والادوات الرياضية بمدينة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في محل لبيع الملابس والادوات الرياضية .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في محل أولمبياد للملابس والادوات الرياضية .



وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.