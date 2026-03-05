قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية

هاجر رزق

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٥ مارس، د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وذلك لمناقشة مجالات التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات التنموية والمناخية.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة وأثرها على القدرة التنموية، وعلى رأسها تراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية، متناولا الموقف المصري الداعي إلى تبني مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الديون العالمية، بما في ذلك تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون، وتوسيع نطاق أدوات تخفيف أعباء الديون، وربطها بالاستثمار في التنمية والعمل المناخي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متصاعدة.

كما شهد اللقاء أهمية اضطلاع بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور أكثر فاعلية في سد فجوة تمويل التنمية، من خلال تقديم تمويل ميسر بشروط مناسبة للدول النامية، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تعزز من قدرة الدول على تنفيذ برامجها التنموية وتحقيق التحول الاقتصادي المستدام. كما ناقش الجانبان أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي وإصلاح المؤسسات المالية التمويلية لتكون أكثر استجابة للتحديات العالمية الراهنة، بما يعكس أولويات واحتياجات الدول النامية، ويعزز من فعاليتها في مواجهة الأزمات الدولية المتعاقبة.

كما شهد اللقاء تناول الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدفع أجندة إصلاح تمويل التنمية، وأهمية البناء على المبادرات الدولية الجارية لتعزيز نطاق التمويل المتاح للدول النامية ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية وزير الخارجية التمويل الميسر الدول النامية الديون العالمية

